Đưa bà bầu chuyển dạ giữa đường đến bệnh viện, 2 CSGT phải đi cách ly vì sản phụ dương tính với SARS-CoV-2

Thứ Năm, ngày 12/08/2021 16:54 PM (GMT+7)

CSGT tỉnh Quảng Ngãi sử dụng xe đặc chủng kịp thời đưa mẹ bầu chuyển dạ sắp sinh tới bệnh viện.

Ngày 12/8, Cục CSGT cho biết, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã sử dụng xe đặc chủng kịp thời đưa sản phụ chuyển dạ sắp sinh tới bệnh viện kịp thời.

Cụ thể, vào 10h45 phút cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến QL1 đoạn qua địa phận xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi), tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện xe máy mang BKS 68M1 422.53 dựng bên lề đường, bên cạnh là 1 người phụ nữ mang bầu đang lăn lộn đau bụng, có dấu hiệu sắp sinh. Người chồng và một bé trai luống cuống chỉ biết cầu cứu.

CSGT Quảng Ngãi đưa sản phụ đến bệnh viện sinh con.

Sau đó, tổ công tác đã cử hai cán bộ Nguyễn Tấn Hà và Nguyễn Đức Tam dùng xe ô tô đặc chủng chở người phụ nữ và gia đình đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm (thị xã Đức Phổ). Các y bác sĩ tại đây đã cấp cứu ban đầu bảo đảm an toàn cho sản phụ và thai nhi.

Sản phụ sinh con an toàn.

Tại bệnh viện, anh Trương Vũ Linh (SN 1993) cho biết, vợ anh là Nguyễn Thị Lợi (SN 1995), cả hai ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Hai vợ chồng và con trai 4 tuổi đang trên đường đi từ Bình Dương về Nghệ An đến đoạn đường trên thì vợ chuyển dạ, rất may mắn được lực lượng CSGT kịp thời đưa vào viện cấp cứu.

Qua test nhanh anh Linh cùng vợ và con trai đều cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Phòng CSGT Quảng Ngãi đã tổ chức cho 2 cán bộ cách ly tập trung theo quy định và khử khuẩn xe ô tô.

Nguồn: http://danviet.vn/dua-ba-bau-chuyen-da-giua-duong-den-benh-vien-2-csgt-phai-di-cach-ly-vi-san-phu-duong-tinh-voi-sars-cov-2-50202112816552335.htm