11 ngày chống chọi với Covid-19 tại nhà của gia đình tôi

Một số lưu ý Đối con nít (con mình 4 tuổi và 9 tuổi), không ảnh hưởng gì hết. Thằng nhóc 9 tuổi chỉ sốt đúng 1 bữa, cho uống hạ sốt là xong. Không hề có triệu chứng như người lớn. Nói chung nó bình thường như 1 cơn cảm. Con bé 4 tuổi mà kết quả âm tính. Tôi hỏi 1 số trường hợp gia đình đều bị nhiễm Covid-19 thì được biết các bé ở tuổi 4, 5 tuổi không nhiễm Covid-19 hoặc có nhiễm thì triệu chứng rất nhẹ. Khi bị rồi tôi mới hiểu tại sao có trường hợp chuyển biến nặng từ khoảng ngày thứ 7 đến ngày 10 sau khi phát bệnh. Lý do có thể là không ăn được, cơ thể suy kiệt dần tạo điều kiện cho virus tấn công nhanh. Do đó, nếu chẳng may bạn bị nhiễm, hãy nhớ ăn là sống còn. Trong tình huống ăn không được thì nấu 1 nồi cháo trắng, đậu xanh (đừng cố phải có thịt, cá vì cơ thể lúc này cần giảm béo đạm để tăng oxy tối đa cho tế bào) và cứ cách 2 tiếng thì húp. Uống thật nhiều nước ấm và tăng cường rửa mũi, súc họng, miệng. Rửa mũi là các bạn dùng dạng chai nhỏ nước mũi, ngửa đầu và xịt toàn bộ 1 chai vào 1 bên mũi. Thời gian đầu khi bạn rửa mũi sẽ thấy đờm, nhầy trong mũi mình chảy ra. Hãy rửa đến khi nào bạn thấy sạch mũi, thông mũi (nước nhỏ vào mà chảy thẳng xuống họng). Sau khi rửa mũi, bạn súc miệng lại bằng nước muối (dạng chai to, pha sẵn). Sau đó, dùng các loại dung dịch súc họng sát khuẩn để súc họng của mình. Bạn chế 1 ít nước rửa họng thôi, khoảng 5 ml và ngửa cổ để nước xuống cổ họng càng sâu càng tốt và khò. Sau đó, để yên như vậy là đi ngủ, không uống nước. Trong cao điểm từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 7, mỗi khi bị thức giữa đêm, tôi đều phải rửa mũi và súc họng như vậy liên tục. Đừng quá lo lắng, đừng để thông tin nhiễu loạn chi phối. Điều quan trọng là theo dõi cơ thể. Trong quá trình bị mắc bệnh, chỉ cần chú ý chỉ số O2 trong máu ở khoảng an toàn là được. Bạn có thể triệu chứng này nọ nhưng hãy đo O2 thường xuyên. Khoảng an toàn từ 96% đến 99% là ổn. Bạn cứ nhớ là khi O2 mà xuống 95%, cứ thở gấp mệt 30 lần/ phút thì liên hệ nhân viên y tế ngay đừng để oxy trong máu xuống quá thấp. Mọi người nên tranh thủ tiêm vắc-xin để lỡ có nhiễm Covid-19 sẽ không bị hành nhiều.