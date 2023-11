Du khách nước ngoài bất ngờ nhận lại tài sản đánh rơi

Anh Tucci Fabrizio nhận lại số tài sản thất lạc.

Vừa qua, Công an phường Hàng Trống đã làm thủ tục trao trả lại chiếc ví cùng giấy tờ cho anh Tucci Fabrizio. Đây là số tài sản anh Tucci Fabrizio làm thất lạc khi ở Hà Nội.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận được 1 ví da bên trong có 2 thẻ ngân hàng, 302 đô la Singapore và giấy tờ mang tên Tucci Fabrizio tại khu vực trước Nhà thờ Lớn.

Quá trình tiến hành rà soát, xác minh chủ sở hữu tài sản bị thất lạc đang tạm trú tại khách sạn 17 Nhà Chung, phường Hàng Trống, cơ quan công an đã liên hệ và mời lên nhận lại tài sản.

Tại Công an phường Hàng Trống, anh Tucci Fabrizio cho biết, hiện đang làm việc tại Singapore. Người đàn ông đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Hàng Trống đã giúp anh tìm lại được tài sản.

Đây là một trong những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Công an nhân dân Việt Nam trong mắt người dân và bạn bè quốc tế.

