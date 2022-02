Du khách đến Châu Đốc ngỡ ngàng với quyển cẩm nang “kỳ lạ” của công an

Quyển cẩm nang có thơ, có số điện thoại… được Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang phát cho du khách đến đây.

Cuốn cẩm nang “kỳ lạ”

Trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, tại khu vực Miếu Bà (phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) tình trạng cướp giật, chèo kéo, đeo bám, ăn xin, cò mồi bán nhang đèn, chim phóng sinh… đã được khắc phục. Đây là kết quả cho những nỗ lực bền bỉ của lực lượng Công an TP Châu Đốc.

Đó còn nhờ sự đóng góp tích cực từ những cuốn Cẩm nang phòng chống tội phạm được các cán bộ chiến sĩ Công an TP Châu Đốc phát tận tay, miễn phí cho người dân…

Công an TP Châu Đốc phát Cẩm nang phòng chống tội phạm cho người dân trước cổng vào khu vực Miếu Bà

Hằng năm, từ sau Tết Nguyên đán, khách thập phương thường đổ về Miếu Bà (phường Núi Sam, TP Châu Đốc) để hành hương, du lịch. Tuy nhiên, tại các khu vực diễn ra lễ hội thường xuất hiện cảnh chèo kéo khách, các loại tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan… gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý du khách.

Trước tình hình đó, Công an TP Châu Đốc đã đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm với rất nhiều các giải pháp trong đó có mô hình “Cẩm nang phòng, chống tội phạm”. Mô hình này bước đầu đã đem lại những hiệu quả tích cực, nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của người dân.

Những năm trước đây, vào những ngày lễ hội đầu năm trên địa bàn TP Châu Đốc, tình hình tội phạm cướp giật, trộm cắp, móc túi, chèo kéo khách du lịch cũng như những kẻ hoạt động lừa đảo bán các loại thuốc Đông - Tây y không rõ nguồn gốc trên xe khách diễn biến phức tạp.

Trong đó, đáng chú ý là việc chèo kéo du khách để bán hàng với những hành vi manh động, liều lĩnh. Chúng sẵn sàng giở thói côn đồ khi người dân phản ứng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự và hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Trước tình hình trên, Công an TP Châu Đốc ngoài tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời nắm, dự báo chính xác tình hình hoạt động của bọn xấu, kiên quyết không để xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ. Đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm như trộm cắp, móc túi, cướp giật tài sản, nhất là các loại tệ nạn xã hội mê tín dị đoan, chèo kéo khách hành hương.

Mặt trước của Cẩm nang phòng, chống tội phạm

Và mô hình “Cẩm nang phòng, chống tội phạm” cũng xuất phát từ đây. Theo đó, Công an TP Châu Đốc đã thiết kế một cẩm nang nhỏ gọn có màu sắc bắt mắt. Bên trong là nội dung hướng dẫn các biện pháp phòng chống các loại tội phạm lừa đảo, chèo kéo, cò mồi, mê tín di đoạn… được viết bằng những câu thơ rất dí dỏm, dễ nhớ đem lại sự thích thú cho người dân.

Bên trong cẩm nang còn có các số điện thoại đường dây nóng của lực lượng Công an TP Châu Đốc để khi phát hiện các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn, người dân có thể nhanh chóng thông tin đến cơ quan công an tiếp nhận, giải quyết, xử lý kịp thời.

Du khách an tâm

Đọc kỹ những nội dung được thể hiện trong cẩm nang, bà Nguyễn Thị Hoàng Nhung, du khách đến từ TP Cần Thơ cho biết: “Khi tôi cùng gia đình đi viếng chùa Bà, thì được các anh công an phát cho tờ cẩm nang. Các anh nói rằng nếu như khi đi trên đường có gặp sự cố gì thì liên hệ với các số điện thoại có trên cẩm nang, các anh sẽ tiếp ứng và giữ gìn an ninh trật tự, cho nên tôi cảm thấy rất an toàn.

Ngoài ra, với những câu thơ nhắc nhở về việc tránh xa mê tín dị đoan hay cảnh giác với các đối tượng cò mồi đã giúp người dân chúng tôi thêm ý thức khi đến du lịch nơi đây”.

Mặt sau của cẩm nang là nội dung khuyến cáo đến người dân về những điều nên làm và không nên làm khi đến Khu du lịch Quốc gia Núi Sam

Thiếu tá Nguyễn Trần Minh, Phó Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP Châu Đốc cho biết: “Có thể nói, Cẩm nang phòng chống tội phạm là một kênh phối hợp giữa người dân cùng với lực lượng công an trong phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Với thiết kế nhỏ gọn, người dân dễ dàng mang theo, những nội dung trong quyển cẩm nang sẽ giúp người dân phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản.

Đồng thời nâng cao nhận thức vai trò của người dân trong đấu tranh tố giác các loại tội phạm. Và cẩm nang này sẽ được phát tại các cổng thu phí tham quan, trong khu du lịch, các điểm giữ xe. nhà trọ, khách sạn…”.

