Dự báo thời tiết cả nước đêm giao thừa và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thứ Năm, ngày 11/02/2021 09:54 AM (GMT+7)

Đêm giao thừa và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhìn chung thời tiết khá thuận lợi để người dân đi du xuân.

Thời tiết 3 miền thuận lợi để người dân du xuân đón Tết Tân Sửu 2021. Ảnh minh hoạ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia đã có những nhận định chi tiết về thời tiết các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để người dân có kế hoạch du xuân phù hợp. Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ:

Từ ngày 11-13/02 (30 tháng Chạp đến ngày mùng 2 Tết): Đêm không mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C; nhiệt độ thấp nhất 12-16 độ C, riêng vùng núi cao 9-12 độ C, có nơi dưới 9 độ C.

Từ ngày 14-16/02 (ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 Tết): Đêm có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng; riêng ngày 16/02 có mưa nhỏ, mưa phùn. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C; nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, riêng vùng núi cao 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Từ ngày 11-16/02 (30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết): Ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-27 độ C; nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Từ ngày 14-16/2 nhiệt độ dao động từ 17-20 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Từ ngày 11-16/02 (30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết): Ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C; nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên:

Từ ngày 11-16/02 (30 tháng Chạp đến ngày 5 Tết): Đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Khu vực Nam Bộ:

Từ ngày 11-16/02 (30 tháng Chạp đến ngày 5 Tết): Đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 29-33 độ C; nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

