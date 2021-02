Dự báo thời tiết 3 miền từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thứ Ba, ngày 02/02/2021 07:41 AM (GMT+7)

Trước Tết, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động nhưng đến Tết nhìn chung thời tiết khá thuận lợi để người dân du xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thời tiết 3 miền khá thuận lợi để người dân du xuân đón Tết Tân Sửu 2021. Ảnh minh hoạ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia đã bắt đầu ra bản tin dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để người dân lên kế hoạch du xuân phù hợp. Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ:

Từ ngày 2-7/02 (tức từ 21 đến 26 tháng Chạp): Ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C; nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Từ ngày 8-9/02 (ngày 27 và 28 tháng Chạp): Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C; nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Từ ngày 10-11/02 (ngày 29 và 30 Tết): Ngày nắng, đêm không mưa. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C; nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Từ ngày 12-16/02 (ngày 1 đến 5 Tết): Ít mưa, trưa chiều trời nắng ấm.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế:

Từ ngày 2-7/02 (ngày 21 đến 26 tháng Chạp): Có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 3/02 phía Nam có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng ngày 3/02: 21-24 độC; nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C.

Đêm 7 ngày 8/02 (đêm 26 và ngày 27 tháng Chạp): Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C; nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C.

Đêm 8 ngày 9/02 (đêm 27 và ngày 28 tháng Chạp): Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C; nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Từ ngày 10-11/02 (ngày 29 và 30 Tết): Ngày nắng, đêm không mưa. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C; nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C.

Từ ngày 12-16/02 (ngày 1 đến ngày 5 Tết): Ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ; ngày trời nắng.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Từ đêm 1-11/02 (ngày 21 đến ngày 30 Tết): Đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Từ ngày 12-16/02 (ngày 1 đến 5 Tết): Ít mưa, ngày trời nắng.

Khu vực Tây Nguyên:

Từ 2-16/02 (ngày 21 tháng Chạp đến ngày 5 Tết): Đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C; nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Khu vực Nam Bộ:

Từ ngày 2-11/02 (ngày 21 đến ngày 30 Tết): Đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 30-34 độ C; nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Từ ngày 12-16/02 (ngày 1 đến ngày 5 Tết): Không mưa, ngày trời nắng, cục bộ có nơi có nắng nóng.

Nguồn: http://danviet.vn/du-bao-thoi-tiet-3-mien-tu-nay-den-tet-nguyen-dan-tan-suu-2021-502021227423262...Nguồn: http://danviet.vn/du-bao-thoi-tiet-3-mien-tu-nay-den-tet-nguyen-dan-tan-suu-2021-502021227423262.htm