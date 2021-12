Đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông 2021 ở miền Bắc còn kéo dài đến khi nào?

Thứ Năm, ngày 30/12/2021 13:30 PM (GMT+7)

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ đầu mùa đông 2021, trời âm u, cảm giác rét buốt kéo dài cả ngày lẫn đêm.

Miền Bắc đang trải qua đợt rét mạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm 2021. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ mạnh, từ ngày 25/12 đến nay (30/12), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại. Đây là đợt rét mạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm 2021.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi có nơi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C. Đặc biệt, chiều 26/12, mưa tuyết đã xảy ra trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) khi nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 1 độ C, trời kèm mưa nhỏ.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ nay đến hết ngày 1/1/2022, nhiệt độ tại miền Bắc bắt đầu nhích dần lên, tuy nhiên ban ngày trời vẫn nhiều mây, âm u; rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Từ ngày 2/1, nắng bắt đầu quay lại vào trưa chiều tại các tỉnh Bắc Bộ. Trời vẫn rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi có nơi 6-9 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ C.

Còn tại Trung Bộ và một phần Tây Nguyên, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông kết hợp với hội tụ gió trên cao nên những ngày qua đã có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa 3 ngày qua (26-29/12) phổ biến từ 200-400mm.

Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Hồ Thủy Yên (Thừa Thiên Huế) 428; Suối Đá (Đà Nẵng) 520mm; Tam Trà (Quảng Nam) 480mm; Tam Lãnh (Quảng Nam) 427mm; Ea M'doan (Đắk Lắk) 435mm. Mưa lớn đã khiến lũ lụt đã xảy ra nhiều nơi Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định… gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Dự báo, từ nay (30/12/2021-2/1/2022), mưa vẫn sẽ tiếp diễn tại nhiều nơi ở Trung Bộ, cục bộ sẽ có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 3/1/2022, mưa sẽ giảm dần, chỉ còn rải rác từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong khoảng 10 ngày tới phổ biến ngày ít mưa, trưa chiều trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

