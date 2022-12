Đợt rét đậm, rét hại tê tái ở miền Bắc còn kéo dài đến bao giờ?

Miền Bắc rét đậm, rét hại trên diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 30/11 đến nay (3/12), miền Bắc hứng đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm 2022.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 11-15 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 15-19 độ C.

Đêm 1 rạng sáng 2/12 là thời điểm rét đỉnh điểm nhất của đợt không khí lạnh này. Một số nơi ở mức rét hại như: Đông Văn (Hà Giang) 6,6 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 9,2 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 9,2 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 7,8 độ C; Lục Ngạn (Bắc Giang) 10,1 độ C… Đặc biệt, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận nhiệt độ giảm xuống còn 1,6 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất ngày 2/12/2022 dao động trong khoảng 11 - 13 độ C như: Ba Vì 11,7 độ; Sơn Tây 12,5 độ; Hoài Đức và Hà Đông 13 độ C, Láng 13,4 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ hôm nay (3/12) đến ngày 4/12, nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ bắt đầu tăng dần, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi vẫn rét hại, trưa chiều hửng nắng nên cảm giác ấm áp hơn, trời rét khô.

Sau đó, khoảng đêm 4 ngày 5/12, một đợt không khí lạnh tăng cường xuống nước ta khiến thời tiết miền Bắc tiếp tục âm u, có mưa nhỏ. Trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khi đó, ở Trung Bộ đang xảy ra mưa lớn. Trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 02/12 đến 7 giờ ngày 03/12), khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên đã có mưa to, có nơi mưa rất to.

Cụ thể: Hương Phú 314mm (Thừa Thiên Huế); Hồ Nước Ron 610mm (Quảng Nam); Giá Vực 219mm (Quảng Ngãi); Canh Liên 135mm (Bình Định), Sông Hinh 183mm (Phú Yên); Khánh Hiệp 160mm (Khánh Hòa); Xã Hiếu 260mm (Kon Tum); Ea Pil 148mm (Đắk Lắk).…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên đã đạt trạng thái gần bão hòa (92-98%).

Dự báo, từ nay (3/12) đến ngày 4/12, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Từ nay (3/12) đến ngày 5/12, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2,0-4,0m, hạ lưu từ 1,0-2,0m. Đỉnh lũ tại hạ lưu các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi lên mức báo động (BĐ) 1-BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa lên mức BĐ1 và trên BĐ1.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/dot-ret-dam-ret-hai-te-tai-o-mien-bac-con-keo-dai-den-bao-gio-142046...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/dot-ret-dam-ret-hai-te-tai-o-mien-bac-con-keo-dai-den-bao-gio-1420466.ngn