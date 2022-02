Đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra ở miền Bắc còn kéo dài đến khi nào?

Thứ Năm, ngày 10/02/2022 00:30 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trời rét kèm thêm mưa phùn lất phất khiến cái rét càng thêm buốt giá hơn đã diễn ra nhiều ngày qua tại miền Bắc.

Miền Bắc liên tục đón các đợt rét trong tháng 2/2022. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về khiến thời tiết miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại. Sau đó, không khí lạnh liên tục được bổ sung khiến thời tiết duy trì trạng thái rét, mưa nhỏ vài nơi.

Từ ngày 8/2 đến hôm nay (9/2), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường nên ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ (mưa tập trung vào sáng và đêm); khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác.

Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; vùng đồng bằng và Thanh Hóa trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Trong đất liền Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,5m.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (9/2), có lúc có mưa, mưa nhỏ (mưa tập trung vào sáng và đêm); trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày mai (10/2), nền nhiệt miền Bắc bắt đầu ấm dần lên, trưa chiều hửng nắng.

Tuy nhiên, đến khoảng đêm 12/2 lại có không khí lạnh tăng cường làm cho thời tiết miền Bắc tiếp tục mưa rét kéo dài. Đến khoảng ngày 15-16/2 khả năng có nắng trở lại.

Nhận định xa hơn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, tháng 2/2022 là tháng tập trung của các đợt rét đậm, rét hại, do đó cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết ở khu vực núi cao.

Vào thời kỳ tháng 2-3/2022 thời tiết ẩm ướt, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù gia tăng so với thời kỳ này hàng năm ở khu vực Bắc Bộ; trong khi đó, ít có khả năng xảy ra nắng nóng cực đoan vào đầu mùa Hè ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Nguồn: http://danviet.vn/dot-ret-dam-ret-hai-dang-dien-ra-o-mien-bac-con-keo-dai-den-khi-nao-5020221020...Nguồn: http://danviet.vn/dot-ret-dam-ret-hai-dang-dien-ra-o-mien-bac-con-keo-dai-den-khi-nao-5020221020299188.htm