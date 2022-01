Nhiệt độ giảm đột ngột hơn 10 độ C, miền Bắc nhiều nơi bắt đầu chuyển rét hại

Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc khiến nhiệt độ nhiều nơi giảm 6-10 độ C, trời chuyển mưa, rét đậm, rét hại.

Miền Bắc chuyển mưa rét, vùng núi cao khả năng có băng giá, mưa tuyết. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, rạng sáng nay (29/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng gây mưa và rét cho một số nơi ở Bắc Bộ.

Dù mới chỉ ảnh hưởng phần rìa của khối khí lạnh, nhiệt độ quan trắc lúc 7h sáng nay ở nhiều nơi đã giảm đột ngột khá mạnh, kèm theo mưa dông.

Tại Trùng Khánh (Cao Bằng) thấp nhất sáng 28/1 ghi nhận 18.5 độ C, sáng nay xuống 8 độ C (giảm tới 10.5 độ C); Mẫu Sơn (Lạng Sơn) hôm qua 13.5 độ C, sáng nay còn 6.6 độ C, trời rét hại.

Dự báo, hôm nay (29/1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Trong ngày hôm nay, nhiệt độ còn tiếp tục giảm hơn nữa, trời vừa mưa vừa rét, càng về chiều và đêm nhiệt độ càng giảm thấp, rét buốt. Đêm nay, miền Bắc chính thức bước vào đợt rét đậm, rét hại và kéo dài nhiều ngày.

Từ ngày 31/1 đến 4/2, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung và tăng cường. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Và đặc biệt, cơ quan khí tượng nhấn mạnh đây là đợt rét ẩm, vì thế mà nhiệt độ trung bình ngày ở ngưỡng thấp, trời mưa rét kéo dài xuyên suốt nhiều ngày.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, trời rất rét. Còn Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ C.

Trong điều kiện thời tiết như vậy, người dân cần hạn chế hoạt động dưới trời lạnh, giữ ấm cơ thể, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín. Triển khai che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản.

