Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có mưa rào và rét hại dưới 6 độ C

Chủ Nhật, ngày 06/02/2022 22:08 PM (GMT+7) Chia sẻ

Không khí lạnh tăng cường kèm theo ảnh hưởng của rãnh gió Tây nên khu vực phía Bắc có mưa rào và dông cục bộ, trời rét, vùng núi có nơi rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (6/2), một bộ phận không khí lạnh phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Miền Bắc có mưa rào, trời rét đậm, rét hại, vùng núi khả năng có băng giá, mưa tuyết. Ảnh minh họa.

Từ ngày 8/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Trong khi đó, hôm nay (6/2), khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 0h đến 20h ngày 6/2 ở một số nơi như: Dào San (Lai Châu) 34.9mm, Sông Đà (Điện Biên) 32.2mm, Phìn Hồ (Lai Châu) 32.1mm, Y Tý (Lào Cai) 40.0mm, Mường Hum (Lào Cai) 32.6mm….

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên mực 5.000m tiếp tục dịch chuyển sang phía Đông và suy yếu dần nên trong đêm nay và sáng sớm mai (7/2), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ, có nơi đạt lượng mưa trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

