Trong 24 giờ: Hơn 200 ca cấp cứu, khám do pháo nổ, pháo hoa

Bộ Y tế cho biết từ 7 giờ ngày 28/1 đến 7 giờ ngày 29/1 có 205 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 14 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế.

Như vậy, từ 25/1 đến 7 giờ ngày 29/1 có 282 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 36 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chưa ghi nhận ca tử vong.

Về tình hình ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, Bộ Y tế thống kê từ 7 giờ ngày 28/1 - 7giờ ngày 29/1, số ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu là 82 người, trong đó 31 người phải nhập viện theo dõi, điều trị. Tổng trong 5 ngày từ 25/1 - 29/1, có 379 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu; 192 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong.

Báo cáo công tác y tế ngày Mùng 1 Tết Ất Tỵ của Bộ Y tế cho biết tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu từ sáng 28/1- sáng 29/1 (tức mùng 1 Tết Ất Tỵ) là 59.902 người. Tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu tại các cơ sở y tế báo cáo trong 5 ngày từ 25-29/1 là 373.083 trường hợp.

Các bác sĩ khám cấp cứu cho bệnh nhân ngày 1 Tết Ất Tỵ

Từ sáng 28/1- sáng 29/1, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là 21.683 người. Tổng trong 5 ngày từ 25/1-29/1 là 105.530 người.

Trong 24 giờ qua, các bác sĩ đã phẫu thuật 2.598 ca, trong đó số ca phẫu thuật cấp cứu là 530 ca. Tổng trong 5 ngày từ 25/1-29/1/2025 là 12.085 ca phẫu thuật, trong đó1.905 ca phẫu thuật cấp cứu.

Cũng trong 24 giờ qua, tổng số ca đỡ đẻ, mổ đẻ thành công tại các bệnh viện là 2.057 ca. Tổng số ca đỡ đẻ, mổ đẻ trong 5 ngày Tết Ất Tỵ từ 25/1-29/1 là 9.777 ca.

Tổng số bệnh nhân đang điều trị tại thời điểm 7 giờ sáng Mùng 1 Tết là 96.061 người.

Về tình hình khám cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông, Bộ Y tế cho biết tổng số khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông trong 24 giờ qua là 3.676 trường hợp. Tính tổng trong 5 ngày từ 25/1-29/1 là 13.608 người.

Số lượt tai nạn nghi liên quan đến giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi trong 24 giờ qua là 1.349 trường hợp. Tổng trong 5 ngày từ 25/1-29/1 là 5.279 trường hợp.