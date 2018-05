Đợt nắng nóng đầu tiên ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Thứ Ba, ngày 08/05/2018

Tin ngắn Sự kiện:

Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm, nhiệt độ nhiều nơi lên đến 38 độ C khiến trời như rang.

Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2018 (ảnh minh họa).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (7/5), nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và cục bộ ở một số nơi phía tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34-37 độ.

Đặc biệt, có nơi có nhiệt độ cao trên 38 độ như Hòa Bình 39.0 độ, Kim Bôi 38.6 độ, Hà Đông 38.8 độ, Láng (Hà Nội) 38.4 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39.0 độ, Đô Lương (Nghệ An) 39.0 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.2 độ…

Nguyên nhân của đợt nắng nóng này là do áp nóng phía Tây hoạt động mạnh. Đây là đợt nắng nóng oi bức đầu tiên trong năm 2018.

Sang hôm nay (8/5), ban ngày trời vẫn nắng to, oi nóng và nhiệt độ giảm 1-2 độ so với hôm qua ở ngưỡng 31-34 độ C. Tuy nhiên, từ chiều tối nay, một đợt không khí lạnh yếu tràn về, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi, riêng vùng núi và trung du có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày mai (9/5), mưa dông tại miền Bắc sẽ xảy ra dồn dập hơn, nhiệt độ tại Hà Nội giảm mạnh, ban ngày còn 27 độ, đêm mát mẻ 23 độ.

Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hoá – Phú Yên sẽ còn nắng nóng nốt hôm nay, duy trì nền nhiệt 35-37 độ, riêng các tỉnh vùng núi phía tây nóng trên 38 độ. Thời điểm nắng rát kéo dài từ 8-17h. Sau đó từ mai, trời sẽ chuyển mưa dông.

Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ còn tiếp diễn mưa dông sau 16h trong khoảng 2-3 ngày tới do tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên, cảnh báo có điểm mưa cục bộ kèm theo dông lốc, gió giật mạnh.

Trước khi có mưa, Tây Nguyên mát mẻ 29-32 độ, riêng Đà Lạt rét về đêm với mức nhiệt 16 độ, ngày mát mẻ 26 độ. Nam Bộ ngày oi nóng 32-35 độ, đêm mát mẻ 24-27 độ.