Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay (17/3) đến ngày 20/3, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ sẽ nhích dần lên từng ngày với mức nhiệt cao nhất từ 28-33 độ C.

Sau đó, từ tuần sau, miền Bắc và miền Trung sẽ hứng đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2023.

Đợt nắng nóng đầu tiên năm 2023 sắp xảy ra ở miền Bắc và miền Trung. Ảnh minh họa

Cụ thể, từ ngày 21/3, các tỉnh Bắc Bộ trời chủ đạo là nắng, ít mưa. Nắng xuất hiện từ sớm và đến trưa chiều nhiều nơi đạt ngưỡng nắng nóng trên 35 độ C. Những ngày tiếp theo đó, nắng nóng khả năng gia tăng, riêng các tỉnh phía Tây Bắc và Hà Nội có nơi nắng nóng vượt ngưỡng 37 độ C.

Từ ngày 21-25/3, các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng cũng xuất hiện trên diện rộng với mức nhiệt trên 35 độ C. Các khu vực khác của Trung Bộ thời tiết có nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Còn tại Nam Bộ, từ đầu tháng 3 đến nay, nắng nóng đã liên tiếp xuất hiện nhiều ngày do ảnh hưởng của hệ thống áp cao cận nhiệt đới kết hợp với áp thấp nóng phía Tây. Dự báo, thời tiết nắng nóng ở Nam Bộ sẽ tiếp diễn trong nhiều ngày tới với mức nhiệt trên 35 độ C, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 37 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng sẽ gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4 và 5.

Trong quãng thời gian giao mùa chuyển tiếp giữa nóng và lạnh, cần đề phòng những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, lốc, sét, dông.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/dot-nang-nong-dau-tien-nam-2023-sap-xay-ra-o-mien-bac-va-mien-trung-1449678.ngn