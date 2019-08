Đợt mưa to đang diễn ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn kéo dài đến khi nào?

Thứ Tư, ngày 21/08/2019 13:00 PM (GMT+7)

Mưa to đến rất to diễn ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến ngập lụt xảy ra ở vùng trũng thấp; nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét ở vùng núi.

Tin ngắn Sự kiện:

Mưa dông vẫn còn tiếp diễn trong khoảng 2 ngày tới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh minh họa Hoàn Như.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (20/8), ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to; ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Nguyên nhân của đợt mưa dông này là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m.

Dự báo, ngày và đêm nay (21/8), ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h).

Khu vực vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt mưa này còn tiếp diễn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay và ngày mai (22/8). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang đến ngày 23/8, mưa giảm xuống diện rải rác, trời có lúc hửng nắng trở lại.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (21/8), có lúc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Do mưa lớn nên từ nay đến ngày 24/8, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m (trên các sông ở Bắc Bộ), từ 2-6m (trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An).

Mực nước đỉnh lũ thương lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng lên mức báo động BĐ1 và trên BĐ1; hạ lưu các sông chính khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và các sông chính khu vực Bắc Bộ còn dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An. Người dân cần hết sức đề phòng và có phương án ứng phó.

Trái ngược với thời tiết ở Bắc Trung Bộ, khu vực Trung và Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn nên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Đợt nắng nóng này dự báo có khả năng còn kéo dài từ 3-4 ngày tới. Do nắng nóng kéo dài nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung và nam Trung Bộ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong vài ngày tới thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.