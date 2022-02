Nhiệt độ xuống -6 độ C, băng tuyết phủ trắng xóa trên đỉnh Phia Oắc

Anh Hà Cương - một du khách chia sẻ, sáng nay (20/2), nhiệt độ trên đỉnh Phia Oắc (huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) nơi có độ cao 1.931m so với mực nước biển xuống -6 độ C và băng tuyết đã xuất hiện. Ảnh Hà Cương.

Thời tiết có mưa nhỏ cộng với việc nhiệt độ xuống rất thấp khiến các lớp băng tuyết hình thành, ngưng đọng trên các cành cây, ngọn cỏ. Ảnh Hà Cương.

Băng tuyết xuất hiện khá dày, phủ trắng lên những cành cây, ngọn cỏ trên khu vực đỉnh. Ảnh Hà Cương.

Khu vực đỉnh Phia Oắc là địa điểm thường xuyên xuất hiện băng giá, băng tuyết trong các mùa đông khi có các đợt không khí lạnh mạnh tràn về. Ảnh Hà Cương.

Các cành cây, ngọn cỏ được bao phủ bởi một lớp băng trắng xóa, trong suốt tạo nên một cảnh quan rất khác lạ so với thường ngày. Ảnh Hà Cương.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo hiện tượng này rất có hại cho ngành nông nghiệp, chăn nuôi của người dân vùng cao.

Nhiều vật dụng của người dân để ngoài trời cũng bị băng tuyết bao phủ. Ảnh Hà Cương.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nằm sâu trong khối khí lạnh mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi 0 độ C và khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Ảnh Hà Cương.

