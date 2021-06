Đồng Nai: Xét nghiệm 800 người liên quan ca SAR-CoV-2 đến siêu thị Big C

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 00:30 AM (GMT+7)

Ngày 22/6, tỉnh Đồng Nai sẽ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đối với 800 F2 liên quan ca bệnh 11669 đến siêu thị Big C Đồng Nai mua sắm và ăn uống.

Lực lượng chức năng phong toả Big C Đồng Nai

Ngày 21/6, UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã có văn bản hỏa tốc về việc phối hợp tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đối với các trường hợp F2 liên quan bệnh nhân 11669 đến siêu thị Big C Đồng Nai mua sắm, ăn uống.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, có 3 trường hợp F0 cùng một gia đình tại TP Dĩ An, Bình Dương vào siêu thị Big C Đồng Nai (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) 2 lần với tính chất di chuyển tự do và mật độ người cao, việc trích xuất camera cũng không thể xác định chính xác các trường hợp F1, F2 và F3.

Thêm nữa, siêu thị Big C tuy rộng nhưng không gian kín, máy lạnh và đông người nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Mặt khác, siêu thị nằm ở vị trí đón nhiều khách hàng từ nhiều tỉnh, thành phố gần các khu vực đang bùng phát dịch. Vì vậy, kể cả không có F0 đến thì vẫn có thể chủ động xét nghiệm tầm xét diện rộng.

Để kịp thời phát hiện các trường hợp mắc SAR-CoV-19 đối với các F2 liên quan đến siêu thị Big C Đồng Nai, hạn chế thấp nhất dịch lây lan trong cộng đồng, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa đề nghị CDC Đồng Nai chủ động phối hợp với TP trong việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đối với các F2 liên quan bệnh nhân 11669 trong ngày 22/6.

Chủ tịch UBND TP Biên Hoà yêu cầu, ngay khi có kết quả xét nghiệm, CDC thông báo ngay đến UBND TP Biên Hòa để có sự chỉ đạo kịp thời trong công tác phòng chống dịch.

Trước đó, qua công tác xét nghiệm các trường hợp F1 liên quan ca bệnh trên đều đã cho kết quả âm tính.

Như NLĐO đã đưa tin, bệnh nhân 11669 (42 tuổi, ngụ phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương) làm việc chung với bệnh nhân 11205 tại tòa nhà Sailing Tower, TP HCM.

Trong 2 ngày 12 và 13/6, bệnh nhân cùng vợ và con gái đi siêu thị Big C Đồng Nai ăn gà rán, mua hải sản…

Đến ngày 15/6, người đàn ông 42 tuổi có xét nghiệm dương tính. 2 ngày sau đó, vợ và con của bệnh nhân 11669 cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 3 bệnh nhân trên đang điều điều trị, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

