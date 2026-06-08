Động đất dữ dội ở Philippines có ảnh hưởng đến Việt Nam?

Thông tin từ Viện Địa chấn và Núi lửa Philippines, trận động đất mạnh mẽ này xảy ra vào lúc 7 giờ 37 phút sáng ngày 8/6. Các phép đo đạc địa chất xác định tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu khoảng 10 km (tương đương 6,2 dặm) và cách thành phố General Santos trên hòn đảo Mindanao khoảng 13 km (tương đương 8 dặm) về phía tây nam.

Ngay sau khi cơn địa chấn quét qua, tình trạng mất điện trên diện rộng đã lập tức được ghi nhận tại nhiều khu vực chịu ảnh hưởng. Cho đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn chưa thu thập được thêm thông tin cụ thể nào về mức độ thiệt hại đối với cơ sở vật chất cũng như các báo cáo về số ca thương vong người.

Ngay sau khi trận động đất xảy ra, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đã lập tức phát đi những dự báo đáng lo ngại về khả năng xuất hiện của các đợt sóng thần nguy hiểm trong khu vực.

Theo đó, các đợt sóng thần có độ cao lên tới 3 mét, hoàn toàn có thể ập vào một số vùng bờ biển chịu ảnh hưởng trực tiếp ở Philippines.

Trong khi đó, các vùng ven biển thuộc hai quốc gia láng giềng là Indonesia và Malaysia cũng đối mặt với nguy cơ xuất hiện các đợt sóng cao khoảng 1 mét.

Vị trí xảy ra trận động đất mạnh ở Philippines.

Trước tình hình khẩn cấp này, ông Teresito Bacolcol, người đứng đầu Viện Địa chấn và Núi lửa Philippines, đã trực tiếp đưa ra lời cảnh báo khẩn thiết cho các cư dân đang sinh sống tại các khu vực ven biển, yêu cầu mọi người phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ tán lên những vùng đất cao hơn hoặc chủ động di chuyển sâu vào trong khu vực đất liền để bảo vệ bản thân.

Sự ảnh hưởng của thiên tai lần này không chỉ dừng lại ở phạm vi quốc gia quần đảo này. Các chuyên gia nhận định, những đợt sóng thần với kích thước nhỏ hơn hoàn toàn có khả năng xuất hiện và gây ảnh hưởng tới Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, đảo Guam, Papua New Guinea cùng một số quốc gia đảo và vùng lãnh thổ khác nằm ở khu vực phía tây của Thái Bình Dương.

Rung chấn từ trận động đất lớn này còn lan rộng sang cả các nước lân cận, khi người dân sinh sống tại các tỉnh Bắc Sulawesi và Bắc Maluku của quốc gia Indonesia lân cận đều báo cáo rằng họ đã cảm nhận rất rõ ràng những chấn động rung lắc mạnh mẽ từ lòng đất.

Philippines được biết đến là một trong những quốc gia phải đối mặt với nhiều nguy cơ thiên tai nhất trên thế giới hiện nay. Do vị trí địa lý đặc thù nằm trọn trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương – một vòng cung tập trung các vết đứt gãy địa chấn vô cùng phức tạp bao quanh đại dương – quốc gia quần đảo này thường xuyên phải gánh chịu các trận động đất nghiêm trọng cũng như các đợt phun trào núi lửa nguy hiểm.

Nhật Bản cũng đã phát cảnh báo sóng thần dọc theo nhiều khu vực ven biển Thái Bình Dương. Cơ quan khí tượng Nhật Bản phát cảnh báo sóng thần với các khu vực trải dài từ tỉnh Ibaraki gần Tokyo đến tỉnh đảo cực nam Okinawa. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, sóng thần cao tới 1m dự kiến ập đến đảo Miyako và quần đảo Yaeyama ở Okinawa từ 11h30 sáng, giờ địa phương. Indonesia đã ra lệnh sơ tán cư dân khỏi các khu vực phía bắc vì nguy cơ sóng thần sau trận động đất mạnh 7,8 độ ở Mindanao, Philippines. Sóng thần đã được ghi nhận ở một số địa điểm dọc theo bờ biển Indonesia, theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) của nước này. Sóng được ghi nhận cao tới 0,75m, với những đợt sóng đầu tiên vào khoảng 7h20, giờ địa phương.

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, cho đến hiện tại thì trận động đất này không ảnh hưởng đến Việt Nam. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần sẽ phát ngay tin báo khi có dấu hiệu ảnh hưởng.

"Đây là trận động đất mạnh, xảy ra trong khu vực có hoạt động kiến tạo phức tạp ở phía nam Philippines và có khả năng phát sinh sóng thần gần nguồn. Tuy nhiên, do được che chắn bởi hệ thống đảo Philippines, trong đó có đảo Palawan và các đảo lân cận, đồng thời năng lượng sóng thần suy giảm mạnh khi lan truyền vào Biển Đông, Trận động đất - sóng thần này không gây ảnh hưởng đến Việt Nam", TS Nguyễn Xuân Anh nhận định.

Về cách ghi nhận các trận động đất, TS Nguyễn Xuân Anh cho biết, khi có sự rung động bất thường trong đất thì sẽ sinh ra sóng địa chấn lan truyền trong lòng đất. Các trạm quan trắc của Việt Nam trải dài từ bắc vào nam sẽ ghi nhận sự rung động này và truyền dữ liệu qua internet về Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần.

Tại đây, trên màn hình theo dõi của cán bộ trực, tín hiệu sóng sẽ thay đổi đột ngột, chuyển sang màu đỏ. Cán bộ trực sẽ tải về đoạn sóng này, tiến hành phân tích rất nhanh trong khoảng 5 phút để có các thông tin cụ thể về trận động đất như ngày, giờ, vị trí xảy ra, độ lớn và cấp độ rủi ro.

Thông tin này được chuyển ngay cho lãnh đạo Trung tâm và sau đó sẽ phát đi bản tin động đất theo trình tự: Trận có độ lớn từ 3,5 trở lên sẽ được cấp báo đầu tiên tới các cơ quan quốc gia có chức năng truyền tin và ứng phó nhanh nhất; những trận còn lại sẽ được thông báo ngay trên website của trung tâm.

Với các trận động đất xảy ra ở nước ngoài, việc ghi nhận cũng được thực hiện tương tự. TS. Nguyễn Xuân Anh cho biết: Số liệu động đất không chỉ ghi nhận được ở Việt Nam mà còn ghi nhận cả trong khu vực và quốc tế. Nhiều người thắc mắc khi động đất xảy ra ở nước khác thì Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần phải đợi bao lâu mới có thông tin để xử lý, thông báo?

Về nguyên tắc, khi động đất xảy ra sẽ sinh ra sóng địa chấn và sóng này lan truyền trong lòng đất, thiết bị quan trắc của chúng tôi sẽ ghi nhận được ngay khi sóng động đất đó lan truyền tới trạm. Việc ghi nhận được động đất phụ thuộc vào độ rung chấn của trận động đất đó, vì vậy các trận động đất lớn có thể ghi được từ rất xa.

Hiện, cả nước có 40 đài trạm quốc gia quan trắc động đất hoạt động ổn định, thông suốt. Khoảng cách giữa các trạm dao động từ 200-300km, có khả năng đo được động đất có độ lớn từ 3,5 trở lên.

Khi có ít nhất 8 trạm quan trắc của Việt Nam ghi nhận được thì hệ thống sẽ tự động xử lý thông tin và đưa ra độ lớn động đất phục vụ cảnh báo nhanh. Cán bộ xử lý sau đó sẽ đánh giá chính xác hơn độ lớn của trận động đất.