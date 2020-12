Không khí lạnh tăng cường mạnh, thời tiết 3 miền cuối tuần diễn biến thế nào?

Thứ Sáu, ngày 18/12/2020 07:00 AM (GMT+7)

Một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh khiến miền Bắc và miền Trung tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao khả năng có băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/12), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác; các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Từ khoảng ngày 20/12, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc nhích dần lên, trời hửng nắng về trưa chiều, đêm và sáng trời rét. Miền Trung trời vẫn âm u, có mưa vài nơi.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều có lúc hửng nắng.

