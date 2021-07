Đôi vợ chồng thất nghiệp bế con 10 ngày tuổi đi xe máy vượt hơn 1.400 km từ Bình Dương về Nghệ An

Thứ Bảy, ngày 31/07/2021 11:16 AM (GMT+7)

Nhìn cháu bé vừa lọt lòng được vài ngày đã phải theo bố mẹ trên dặm trường đi xe máy về quê tránh dịch COVID-19 khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Sáng 31/7, lãnh đạo UBND xã Tam Hợp (Tương Dương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã có trường hợp của anh Xồng Bá Xò và vợ là Giang Y Tránh làm công nhân ở Bình Dương. Do dịch COVID-19 nên anh chị bị mất việc làm nên 2 vợ chồng đã đi xe máy từ Bình Dương về Nghệ An với quãng đường hơn 1400km.

Theo lãnh đạo xã Tam Hợp, chị Tránh mới sinh một bé trai được khoảng 10 ngày. Chồng chị lại không có việc làm nên họ quyết định đi xe máy về quê.

Em bé vừa lọt lòng đã phải đi xa cùng bố mẹ

“Ở địa phương, 2 vợ chồng Xò có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Sau khi nhận được thông tin về gia đình Xò, chúng tôi đã bố trí một phòng riêng trong khu cách ly tập trung cho gia đình vì còn có cháu nhỏ mới sinh, khi nào 2 vợ chồng về đến nơi sẽ thực hiện cách ly”, lãnh đạo xã Tam Hợp nói.

Ngoài ra, lãnh đạo xã Tam Hợp cũng cho rằng, nếu đi xe máy như hiện nay, có thể khoảng 2 ngày nữa gia đình anh Xò mới về đến địa phương. Hiện chính quyền xã cũng đang liên lạc với gia đình để nắm bắt thông tin cũng như hỗ trợ gia đình.

Bất đắc dĩ vợ chồng anh Xò mới phải đem con về quê như thế này

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm thông tin của vợ chồng anh Xò bế theo đứa con vừa mới sinh được 10 ngày đi xe máy vượt hơn 1400km từ Bình Dương về Nghệ An tránh dịch khiến ai cũng thương xót.

Cụ thể, Facebok này chia sẻ: “Nhiều người đã rơi nước mắt khi tại trạm dừng chân ở Đèo Lò Xo, tỉnh Kon Tum bắt gặp một cặp vợ chồng bế theo con nhỏ mới sinh đi từ Bình Dương về Nghệ An. Anh chị nói bé mới sinh được 10 ngày, thương con lắm nhưng vì dịch mất việc, giờ điều kiện không còn đủ khả năng để ở lại nên vợ chồng quyết định đi xe máy về quê”.

Hành trình của đôi vợ chồng và em bé đặc biệt này nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết ai cũng cảm thấy xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình họ cũng như gửi lời chúc thượng lộ bình an tới cả nhà, mong họ sớm trở về an toàn.

