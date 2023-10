ĐIỀU TRA: Vạch trần mánh khóe "thổi" giá cước taxi, xe thương hiệu

Từ phản ánh của các nạn nhân bị tài xế taxi, xe thương hiệu ‘thổi giá" mà không thể bắt tận tay, day tận mặt, trong vai tài xế cũng như khách du lịch đến Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), phóng viên Báo Người Lao Động đã vạch trần thủ đoạn gian lận sau gần 1 tháng thâm nhập, điều tra.

Làm xiếc trên đồng hồ

Sau hơn một tuần vào vai tài xế taxi, chúng tôi mới làm quen được người đàn ông có biệt danh là Bi (35 tuổi, ngụ tỉnh BR-VT - tài xế của một hãng taxi). Bi được giới thiệu là người chuyên cung cấp thiết bị và cài đặt đồng hồ nâng giá tiền cước cho nhiều tài xế ở tỉnh BR-VT. Thế nhưng, khi chúng tôi ngỏ ý muốn Bi giúp thì ông này từ chối vì đã "gác kiếm". Nài nỉ chỉ chỗ, ông Bi tiết lộ sau vụ tài xế taxi bị xử phạt ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), giờ giới tài xế chuyển qua gian lận trên đồng hồ hoặc phần mềm, bởi gắn thiết bị gian lận trên vô-lăng hay cần số đã… xưa rồi!

Vinh “thợ” đang loay hoay lắp ráp đồng hồ đã nâng giá cước (ảnh cắt từ clip)

Để minh chứng, ông Bi giới thiệu cho chúng tôi về người đàn ông tên Hùng (nhân viên của một hãng taxi), chuyên cài đặt đồng hồ gian lận cước. Bi tiết lộ đồng hồ cũ có sẵn trên thị trường được bán với giá từ 1-2 triệu đồng/chiếc, còn tiền cài đặt nâng giá cước dịch vụ chỉ khoảng 300.000 đồng là có ngay chiếc đồng hồ "thổi giá". "Giá rất rẻ nhưng quan trọng là để có được thì mới khó nếu người giới thiệu không uy tín" - ông Bi nói.

Chúng tôi liên hệ vào số điện thoại 09140… mà ông Bi cung cấp để gặp ông Hùng cài đặt đồng hồ nhưng ông này nói máy tính đang hư nên không làm. Ông Hùng hẹn khi nào máy tính sửa xong sẽ gọi đến cài đặt sau. Sau đó, ông Bi tiếp tục giới thiệu cho chúng tôi về người tên Vinh (biệt danh Vinh "thợ", khoảng 45 tuổi), người chuyên gắn đồng hồ "chui" cho các hãng xe ở tỉnh BR-VT. Sau khi chất vấn khá kỹ, chúng tôi được chỉ dẫn đến một con hẻm trên đường Bình Giã, TP Vũng Tàu gặp ông Vinh. Gặp mặt, ông Vinh tiếp tục hỏi: "Ai giới thiệu anh đến đây?". Khi chúng tôi nói lại rõ ràng là ông Bi giới thiệu thì ông Vinh mới đồng ý gắn đồng hồ.

Điều đáng nói, thời gian chúng tôi thâm nhập cũng là thời điểm các cơ quan chức năng tỉnh BR-VT thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý những hành vi gian lận. Thế nhưng chỉ vì hám lợi mà những người như Vinh, Hùng vẫn tiếp tay cho tài xế gian lận cước.

"Mấy vụ này công an đang làm căng lắm. Người quen giới thiệu thì tôi mới dám làm" - ông Vinh nói trước khi vào việc. Theo ông Vinh, hiện ông đang có mấy chiếc đồng hồ tính tiền dành cho taxi, giá cước đang ở mức 20.000 đồng/km. "Ông chạy xe 4 chỗ giá này hợp lý rồi. Giá cao quá dễ bị phát hiện" - ông Vinh khuyên. Tuy nhiên, khi chúng tôi muốn có đồng hồ với giá cước khoảng 23.000-25.000 đồng/km, thì ông Vinh nói máy tính đang bị hư không cài đặt được. Sau đó, ông Vinh lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi nói có đứa em trên thị xã Phú Mỹ chịu làm rồi. Ông Vinh hẹn chúng tôi 4 ngày sau quay lại.

Bốn ngày sau, chúng tôi quay lại nhà ông Vinh. Người đàn ông này mang theo 1 chiếc đồng hồ ra bảo tạm thời tính 20.000 đồng/km rồi bữa sau cài đặt nâng tiền sau. Ông Vinh ra giá chiếc đồng hồ cũ 1,4 triệu đồng do đã cài tăng giá cước. Chúng tôi đồng ý mua, ông Vinh bắt đầu thao tác gắn đồng hồ lên ô tô 4 chỗ chúng tôi chuẩn bị sẵn. Trong khi lắp ráp, ông Vinh không quên khoe đã gắn đồng hồ "chui" cho cả trăm ô tô. Theo ông Vinh, để đồng hồ loại này hoạt động thì phải có "cục sung" (còn gọi là thiết bị tính tiền - PV) của các hãng taxi. "Thiết bị này không phải ai cũng mua được đâu. Phải thật thân với nhân viên các hãng taxi mới mua được. Thiết bị này bán ra ngoài là vi phạm" - ông Vinh bật mí.

Biến hóa với phần mềm "TAXImet"

Không chỉ gian lận trên đồng hồ, qua tìm hiểu, chúng tôi còn biết tài xế taxi chính hãng, "taxi dù" chuyên gian lận tiền cước qua phần mềm "TAXImet". "Chỉ cần có ô tô và cài đặt thêm phần mềm "TAXImet" thì ai cũng có thể trở thành tài xế "taxi dù". Cần phải xử lý mạnh tay những trường hợp này để tạo lòng tin cho du khách và người dân khi đến Vũng Tàu du lịch" - anh C. (một tài xế của hãng taxi ở tỉnh BR-VT xin được giấu tên) mong mỏi. Bởi theo anh C., việc gian lận cước taxi đã khiến cho những người hành nghề lương thiện như anh không khỏi bị ảnh hưởng. "Trên xe, cứ thấy khách liếc nhìn đồng hồ tính cước liên tục cùng những câu hỏi bóng gió là tôi lại cảm thấy chạnh lòng và càng mong sớm xử lý dứt điểm tình trạng dùng chiêu trò để thổi giá cước" - anh C. cho biết.

Tài xế Chương đang hướng dẫn cách cài đặt phần mềm “TAXImet” (ảnh cắt từ clip)

Tương tự anh C., tiếp xúc với một số tài xế của hãng taxi có thương hiệu ở khu vực gần bãi biển trên đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu, khi được hỏi về phần mềm "TAXImet", nhiều tài xế khẳng định đây là app "hành nghề" của giới "taxi dù". "Phần mềm này chủ yếu sử dụng để ăn gian tiền cước của khách. Một số tài xế từng bị kiểm tra, xử phạt nhưng không hiểu sao vẫn liều lĩnh như vậy" - anh H. (tài xế taxi, xin được giấu tên) lắc đầu ngán ngẩm.

Thông qua các chỉ dẫn và giới thiệu, chúng tôi được tài xế tên Chương (quê Quảng Ngãi) đồng ý hướng dẫn cách tải và cài đặt phần mềm tính tiền "TAXImet". Theo quan sát, phần mềm "TAXImet" sau khi mở lên sẽ có phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt để người dùng cài đặt. Ở mục điều chỉnh thứ 2 có nội dung "khoản phí ban đầu" (còn gọi là phí mở cửa - PV), tài xế có thể điều chỉnh số tiền bao nhiêu tùy thích.

"Phí mở cửa tức là khi tài xế bắt đầu mở cửa thì khách phải trả tiền, dù khách đi hay không đi. Thường thì các tài xế có thể tự cài đặt loại phí này từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng cho mỗi lần mở cửa" - tài xế Chương giải thích. Ở mục điều chỉnh "phí quãng đường", Chương nói tài xế có thể cài đặt bao nhiêu tùy "tâm", thấp nhất từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng/km. Ở mục ghi "thời gian tính phí", tài xế có thể nâng số tiền lên cao hay thấp tùy ý, thậm chí khi xe dừng chờ đèn tín hiệu giao thông phần mềm vẫn tính phí rồi cộng dồn vào tổng tiền cước. "Ở đây còn có mục Tariff A, B, C, anh có thể vào đây để chỉnh thêm tiền phí. Ví dụ như chạy ban đêm thì anh vào Tariff B cài đặt nâng số tiền lên 25.000 đồng/km hoặc nhiều hơn "tùy tâm". Anh nên chỉnh ăn gian vừa thôi, đề phòng khách phát hiện rồi phản ứng" - Chương hướng dẫn và tiết lộ một số tài xế taxi chính hãng vào ban đêm thường tắt đồng hồ đã được niêm phong giá cước để chạy bằng phần mềm "TAXImet" trên điện thoại.

Ức, tức cũng đành chịu Kể lại câu chuyện dịp lễ 2-9 mà anh Nguyễn Văn Tùng (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) vẫn còn ấm ức. Số là, vợ chồng anh Tùng đến TP Vũng Tàu nghỉ lễ. Sau khi tắm biển, vợ chồng anh đón ô tô màu trắng có gắn mào taxi mang biển số Vũng Tàu từ Bãi Sau đường Thùy Vân đến đường 30 Tháng 4, phường 12, TP Vũng Tàu để ăn uống. Đoạn đường chưa đầy 10 km nhưng tài xế tính tiền cước lên đến 312.000 đồng. Anh Tùng thấy vô lý liền phản ứng thì tài xế chỉ vào đồng hồ đúng con số như thông báo. "Biết bị "chặt chém" nhưng không thể làm gì được vì mình đâu có bằng chứng tại chỗ; còn nhờ lực lượng chức năng can thiệp thì mình cũng đâu đủ căn cứ. Ức lắm!’ - anh Tùng bức xúc. Chị Nguyễn Khánh Ly (ngụ quận 3, TP HCM) cũng bức xúc kể dịp lễ vừa qua, chị đón taxi trên đường Thùy Vân để đến đường Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu. Khi vừa lên xe thì người bạn chạy xe máy đến đón nên chị Ly yêu cầu tài xế cho xuống xe. Chị Ly có nhã ý bồi dưỡng tài xế 20.000 đồng nhưng người này không chịu, đòi 40.000 đồng tiền mở cửa. "Số tiền tuy không nhiều nhưng quả thật việc này đã để lại nỗi ấm ức khá lớn trong tôi" - chị Ly nói.

(Còn tiếp)

Nguồn: [Link nguồn]