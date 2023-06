Choáng với 2 tài xế taxi ở TP HCM "biến hóa" giá cước tăng 10 lần

Sáng 19-6, Thanh tra Sở GTVT TP HCM phối hợp với Đồn Công an Tân Sơn Nhất và An ninh sân bay Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra xe taxi biển số 51F-595.26 do người tên Nguyễn Trung Minh điều khiển.

Qua kiểm tra, xe có 2 công tắc phụ nằm dưới cần số lái xe gắn liền với đồng hồ tính cước. Tổ công tác yêu cầu lái xe chạy từ Ga Quốc tế ra đường Trần Quốc Hoàn và trở về Ga Quốc tế, trong khi giá cước thực tế là 54.000 đồng thì do tác động của công tắc phụ nên giá cước trên đồng hồ là 540.000 đồng, tăng gấp 10 lần.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản hành vi lắp đồng hồ tính cước không đúng quy định (gắn thiết bị tác động làm sai lệch tiền cước) đối với tài xế và chủ xe.

Công tắc phụ gắn dưới cần lái xe giúp tiền cước taxi tăng nhiều lần so với thực tế

Ngoài phương tiện này, sáng cùng ngày, tổ công tác kiểm tra xe biển số 60E-00734 của hãng taxi Sàigon Cheap (Cheap Taxi) thuộc Công ty CP Tập đoàn Vận tải Saigon chi nhánh Bình Thuận, do ông Trần Quốc Tiến điều khiển.

Qua kiểm tra, xe có gắn 1 công tắc phụ nằm dưới cần số lái xe gắn liền với đồng hồ tính cước.

Thiết bị này giúp lái xe mỗi lần vào số hoặc trả số sẽ kích giá cước tăng lên 3.000 đồng/lần. Tổ công tác yêu cầu tài xế chạy thử từ Ga Quốc tế ra đường Trần Quốc Hoàn và trở về Ga Quốc tế, do tác động lên công tắc nên tiền cước tăng lên 420.000 đồng.

Đại diện Thanh tra Sở GTVT cho biết cả 2 trường hợp này bị xử phạt với tổng số tiền 11 triệu đồng, ngoài ra tước phù hiệu taxi 2 tháng.

"Để chấn chỉnh hành vi gian lận giá cước đối với tài xế taxi, sắp tới Thanh tra Sở sẽ lên kế hoạch lập tổ công tác liên ngành, đề xuất với đơn với có chuyên môn là Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra tình hình kinh doanh vận tải bằng taxi tại 1 số điểm nóng trên địa bàn TP như sân bay…" - đại diện Thanh tra Sở GTVT TP HCM cho biết.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/choang-voi-2-tai-xe-taxi-o-tp-hcm-bien-hoa-gia-cuoc-tang-10-lan-20230...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/choang-voi-2-tai-xe-taxi-o-tp-hcm-bien-hoa-gia-cuoc-tang-10-lan-20230619144942523.htm