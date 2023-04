Yêu cầu TCP tạm ngưng thay đổi giá dịch vụ taxi tại Tân Sơn Nhất

Văn bản hỏa tốc thực hiện theo chỉ đạo của Cục hàng không Việt Nam.

Cụ thể, Cảng vụ hàng không miền Nam yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư TCP tạm ngưng thay đổi phương thức vận hành và giá dịch vụ đối với xe kinh doanh vận tải taxi truyền thống, xe hợp đồng và xe công nghệ tại nhà để xe ga quốc nội Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

"Yêu cầu công ty TCP triển khai thực hiện", văn bản hỏa tốc yêu cầu.

Trước đó, Hiệp hội Taxi TP HCM có nhiều văn bản phản đối việc thay đổi phương thức thu phí taxi quá cảnh đón khách tại làn D, làn C của nhà xe TCP. Theo Hiệp hội Taxi TP HCM, phương án mới thu phí theo lượt mà nhà xe TCP đưa ra với mức 5.000 đồng/lượt/làn C và 15.000 đồng/lượt/làn D là quá cao so với mức thuê vị trí đậu theo tháng như hiện nay. Việc áp dụng mức phí theo lượt từ 1-4 sẽ tạo thêm gánh nặng cho hãng taxi và hành khách. Do đó, Hiệp hội này kiến nghị TCP giữ nguyên phương thức thu giá dịch vụ áp dụng từ trước đến nay.

Hành khách đón taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất

Phản hồi những kiến nghị của Hiệp hội Taxi TP HCM, Sở GTVT đã có văn bản gửi Cảng vụ hàng không miền Nam đề nghị đơn vị này xem xét, giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền.

Ngoài cách tính phí mới theo lượt đối với xe kinh doanh vận tải ôtô tại sân bay Tân Sơn Nhất của nhà xe TCP, cuối tháng 3-2023, Cảng vụ Hàng không Tân Sơn Nhất thông báo đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ áp dụng mức thu phí theo lượt kể từ ngày 1-4. Cụ thể, mức giá sàn là 9.100 đồng/lượt đối với taxi và xe công nghệ 4-9 chỗ.

