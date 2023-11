Điều tra nguyên nhân 3 người tử vong trong rừng

Khuya 15-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, 1 lãnh đạo UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc khiến 3 người tử vong trong rừng

Theo vị này, công an huyện vừa báo cáo việc 3 người thiệt mạng do bị cây đè, còn nguyên nhân cụ thể chưa rõ. Do trời mưa to, hiện trường nằm sâu trong rừng nên công an đang tiếp cận hiện trường để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, chiều 14-11, một đoàn người gồm 12 người cùng ngụ xã Cư Pui (huyện Krông Bông) đến khu vực rừng thuộc địa bàn xã Yang Mao (huyện Krông Bông), theo lời khai ban đầu là để lấy quả đắng trong rừng.

Đến khoảng 9 giờ ngày 15-11, khi đoàn người đang ở 1 khu rừng thuộc địa bàn xã Yang Mao thì một cây to ngã đè lên làm 3 người chết và nhiều người bị thương.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, UBND xã Yang Mao nhận được tin báo về việc có 3 người chết tại khu vực rừng thuộc địa phận xã Yang Mao. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tìm cách tiếp cận hiện trường để làm rõ vụ việc.

Một lãnh đạo xã Yang Mao cho biết khu vực xảy ra vụ việc nằm trong lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Krông Bông. Khu vực này nằm sâu trong rừng, phải đi bộ 3-4 giờ mới tới nhưng vào chiều tối nay (15-11), trên địa bàn mưa to. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp cận hiện trường để đưa người bị thương và tử vong ra khỏi rừng.

