Đối tượng "ăn bay” 6 vụ ở Cà Mau sa lưới

Đêm 13/11, Tổ tuần tra Công an huyện Thới Bình nhận được tin báo tại Ấp 9, xã Tân Lộc Bắc xảy ra vụ cướp giật dây chuyền, đối tượng là nam thanh niên chạy xe máy tay ga. Các lực lượng Công an huyện, Công an xã, Bảo vệ dân phố, Dân phòng đã tiến hành bao vây và nhanh chóng bắt giữ được đối tượng.

Đối tượng Dình.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai là Nguyễn Văn Dình (ngụ Ấp 7, xã Khánh Hòa, huyện U Minh). Dình khai nhận chạy xe mô tô 69H1-228.97 đến xã Tân Lộc thì phát hiện một phụ nữ chạy xe mô tô cùng chiều, trên cổ có đeo sợi dây chuyền nên liền áp sát cướp giật rồi bỏ chạy.

Đến Ấp 5, xã Tân Lộc Bắc, Dình tiếp tục áp sát giật sợi dây chuyền của người phụ nữ khác, trên đường tẩu thoát thì bị Công an huyện Thới Bình truy đuổi, bắt giữ.

Ngoài 2 vụ “ăn bay” trên, Dình đã thực hiện thêm 4 vụ cướp giật khác vào ban đêm trên địa bàn 2 xã Trí Phải và Tân Phú, huyện Thới Bình.

