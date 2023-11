Vụ 4 du khách Hàn Quốc tử vong ở Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can

Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Ngô Thanh Nghĩa - Phó giám đốc KDL Làng Cù Lần do để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, thương tâm. Cả 3 bị can trong vụ án cùng bị khởi tố về tội danh "Vô ý làm chết người", theo khoản 2, Điều 128 Bộ luật hình sự.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Ngô Thanh Nghĩa (SN 1968, HKTT P.Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức - TPHCM; tạm trú làng Cù Lần; Phó giám đốc KDL làng Cù Lần), Võ Tân Bình (SN 1988, quê quán: tỉnh An Giang; tạm trú xã Lát, H. Lạc Dương; nhân viên KDL Làng Cù Lần) và Võ Lê Thái (SN 1993, HKTT tỉnh An Giang; tạm trú làng Cù Lần; nhân viên lái xe KDL làng Cù Lần).

Võ Lê Thái là tài xế lái xe jeep chở 4 du khách ngoại quốc, bị mưa lũ cuốn trôi xe trong dòng duối Cạn, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Thái may mắn thoát nạn, được đưa đến bệnh viện cấp cứu và mới xuất viện.

Điều tra viên tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Tân Bình, nhân viên KDL Làng Cù Lần

Quá trình điều tra, làm rõ vụ tai nạn, Cơ quan điều tra xác định, các bị can có hành vi "Vô ý làm chết người", theo quy định tại khoản 2, Điều 128 Bộ luật hình sự. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện KSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn trong ngày 13/10.

Trước đó vào đầu giờ chiều 24/10/2023, tại KDL Làng Cù Lần, 4 du khách Hàn Quốc (2 nam, 2 nữ; đều ở độ tuổi trên 60) tham gia du lịch trải nghiệm trên 1 chiếc xe jeep chạy dọc suối Cạn, gặp lúc mưa lớn, lũ quét xảy ra làm chiếc xe bị lật, tài xế Võ Lê Thái và 4 du khách bị nước cuốn trôi.

Ban điều hành KDL liên lạc điện thoại với tài xế Thái và các du khách nhưng bị mất tín hiệu; nhận thấy sự cố nghiêm trọng, lãnh đạo KDL Làng Cù Lần và đội ngũ nhân viên tại đây tức tốc tổ chức đi tìm, đồng thời cấp báo sự việc với cơ quan chức năng.

Võ Lê Thái, nhân viên lái xe Làng Cù Lần vừa xuất viện cũng bị bắt tạm giam về tội danh Vô ý làm chết người

Nhận tin báo, ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo H.Lạc Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chỉ huy các lực lực lượng cứu nạn cứu hộ, chia làm nhiều tổ ứng cứu các nạn nhân.

Từ 1h đến gần 3h đồng hồ sau đó, cả 5 nạn nhân được tìm thấy, cách hiện trường vụ tai nạn từ 1 đến 3km. Tài xế thoát nạn, bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, 4 du khách được tìm thấy đã tử vong. Các nạn nhân được đưa về Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Cùng đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM về công tác phối hợp khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Thi thể 4 nạn nhân được tỉnh Lâm Đồng bố trí xe cấp cứu đưa về TPHCM, sau khi làm việc cụ thể với các bên liên quan như Lãnh sự quán Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao, thân nhân các nạn nhân và có những biện pháp hỗ trợ tối đa để đưa các nạn nhân về quê hương lo hậu sự.

Liên quan đến sự việc, trong ngày 24/10, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa -Thể thao - Du lịch tỉnh ban hành văn bản đề nghị tạm dừng các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ tại Làng Cù Lần, yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, đồng thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn; chỉ tổ chức kinh doanh các hoạt động du lịch, dịch vụ trở lại khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng của du khách, phòng chống thiên tai lũ lụt và các quy định khác của pháp luật.

Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác, đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ tai nạn, xử lý các cá nhân, đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật.

