Điều tra: Người bán hàng rong bị 'làm luật' - Bài 2: Giáp mặt thanh niên chạy xe lôi thu tiền bảo kê

Công an huyện Long Thành đưa Ninh về trụ sở làm việc. Công an huyện đã đưa người thu tiền “làm luật” vào diện quản lý, theo dõi Ngày 21-11, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Hà Thọ Ninh (33 tuổi, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) để làm rõ hành vi thu tiền “làm luật” của tiểu thương chợ mới Long Thành mà báo Pháp Luật TP.HCM đã đăng tải. Trong ngày, Công an huyện Long Thành đã khám xét nơi ở của Ninh tại một phòng trọ trên địa bàn huyện Long Thành. Theo đại diện lãnh đạo Công an huyện Long Thành, trước đó, từ khoảng tháng 6-2023, qua nguồn tin trinh sát địa bàn, công an huyện đã phát hiện Ninh có hành vi cho vay lãi nặng. Qua nắm tình hình, công an phát hiện Ninh còn có hành vi cưỡng đoạt tài sản của một số người dân buôn bán nhỏ, chạy xe ba gác, xe lôi tại khu vực chợ mới Long Thành, buộc mỗi người phải đóng cho mình từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng/tháng thì mới được buôn bán tại khu vực này. Công an huyện đã đưa Ninh vào diện quản lý, theo dõi về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng. Trong khoảng thời gian này, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã tìm hiểu về hành vi của Ninh và biết Công an huyện Long Thành đang theo dõi Ninh nên chủ động phối hợp, cung cấp một số thông tin liên quan cho Công an huyện Long Thành phục vụ việc đấu tranh, xử lý đối với hành vi của Ninh. Sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 20-11, Công an huyện Long Thành mời Hà Thọ Ninh đến làm việc. Bước đầu Ninh đã thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tiền của các tiểu thương kinh doanh tại chợ mới Long Thành. Công an đang mở rộng, làm rõ vụ việc.