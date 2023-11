ĐIỀU TRA: Luật ngầm xung quanh chợ Long Thành

Báo Pháo Luật TP.HCM đã trao đổi, phối hợp với công an huyện Long Thành và chiều 20-11, chỉ sau nửa tiếng đồng hồ báo Pháp Luật TP.HCM đăng trailer về việc các tiểu thương ở chợ Long Thành, tỉnh Đồng Nai bị thu tiền “làm luật”, kẻ bảo kê này bị công an đưa về huyện làm việc. Cụ thể, tại căn nhà Ninh thuê để làm nơi ở và tập kết xe lôi, xe kéo và các loại trái cây ở hẻm 208 đường Lý Thái Tổ, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, công an đã đưa Ninh lên xe về Công an huyện Long Thành. Bước đầu, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xác định người xuất hiện trong trailer mà báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải tên Hà Thọ Ninh (33 tuổi, quê huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của người này.