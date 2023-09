ĐIỀU TRA: Trật tự đô thị 'làm luật' người bán hàng rong - Bài 1: Biết bị 'làm luật' nhưng không dám tố cáo

Có hợp đồng thuê năm nhân viên trật tự đô thị phụ trách chợ đầu mối Một đại diện ban quản lý chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết tình trạng buôn bán lấn chiếm, tự phát xâm phạm trật tự đô thị đang diễn biến phức tạp tại các tuyến đường xung quanh chợ. Ngày 1-3-2023, UBND huyện Hóc Môn có văn bản giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện quản lý TTĐT và an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối. Người bán hàng rong quanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn bán hàng từ lòng lề đường, vỉa hè, dải phân cách... từ sáng tới tối. Ngày 2-3, Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn có công văn gửi UBND xã Xuân Thới Đông về việc phối hợp thực hiện TTĐT tại các tuyến đường bao xung quanh chợ đầu mối. “Phía UBND xã có đề nghị do số nhân viên TTĐT mỏng trong khi địa bàn rộng nên phải kiêm nhiệm thêm lòng lề đường. Chợ cũng xin ý kiến, làm việc và phối hợp với xã hợp đồng thuê năm nhân viên TTĐT và trả lương cho năm nhân viên này. Tức là trước đó xã có năm cán bộ TTĐT (trong đó có hai người là công chức thuộc Phòng Quản lý đô thị), tuy nhiên do lực lượng mỏng nên thống nhất thuê thêm năm người làm nhiệm vụ TTĐT là nhân viên hợp đồng. Ông Sơn là tổ phó của tổ năm người mà UBND xã tăng cường xuống” - vị này cho biết.