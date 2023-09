Trật tự đô thị 'làm luật' người bán hàng rong - Bài cuối: Cận cảnh việc nhận tiền người vi phạm

Tổ trưởng, tổ phó tổ Quản lý trật tự đô thị bị bắt Sau bốn tháng bắt tạm giam ông Phan Ngọc Sơn, tổ phó tổ TTĐT xã Xuân Thới Đông về tội nhận hối lộ và mở rộng điều tra, ngày 18-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn đã bắt giam ông Nguyễn Trung Nghĩa, tổ trưởng tổ này, để điều tra. Theo cáo buộc của công an, ông Nghĩa đồng phạm với ông Sơn trong các vụ nhận hối lộ của tiểu thương. Tất cả lệnh và quyết định đã được VKS cùng cấp phê chuẩn. Hiện Công an huyện Hóc Môn tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Đứng đối diện người vi phạm, ông Sơn ghé tai nói nhỏ: “Giờ gửi nhiêu gửi, tao không có nói giá gì hết á. Thường thường người ta giải quyết vậy. Mày nhắm chừng rồi gửi cho anh em. 2 triệu hay 3 triệu cũng được. Nhớ về đừng nói gì hết, kẻo mấy đứa kia nó phân bì”.