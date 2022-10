Diện mạo mới của cây cầu dài nhất trên cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hoá

Cầu Núi Đọ có chiều dài hơn 1,6km bắc qua sông Chu là cây cầu lớn và dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hoá.

Cầu núi Đọ là cây cầu lớn nhất dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 (gói XL14) được thi công vào ngày 30/3/2021. Cầu gồm 36 nhịp dầm Super T, 3 nhịp đúc hẫng. Cầu có tổng chiều dài 1.646,9m bắc qua sông Chu (thuộc địa phận huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá do liên danh nhà thầu Vinaconex - Trung Nam E&C thi công xây dựng.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, cầu đã hoàn thiện xong phần mặt bê tông, ở phía Bắc cầu lan can, ụ đèn đã đổ xong, chỉ còn ít lan can đang đổ ở phía Nam cầu, lắp khe co giãn, đắp đất làm đường hai bên đầu cầu.

Đang xếp những thanh sắt hình chữ U chuẩn bị cho việc gia cố chân tường đổ bê tông lan can cầu, anh Phạm Văn Luân (42 tuổi), công nhân làm việc của nhà thầu Trung Nam E&C cho hay: Hiện nay chúng tôi chỉ đổ bê tông lan can nữa là đến những công đoạn hoàn thiện cầu. Từ khi khởi công cho đến nay, trừ những ngày mưa gió, chúng tôi thi công cả ngày, lẫn đêm mới có hình dáng cây cầu như bây giờ.

Kỹ sư Ngô Xuân Hoà (nhà thầu Vinaconex) cho biết: Cầu hiện nay đã xây dựng cơ bản gần như hoàn thiện. Đã đổ bê tông mặt cầu, lắp lan can, hệ thống dẫn điện, lắp khe co giãn. Chắc chỉ cuối tháng này là chúng tôi thảm nhựa và dự kiến cầu hoàn thiện trước tháng 12/2022.

Phía dưới chân cầu, anh Trần Xuân Lâm (50 tuổi), thợ hàn làm cho nhà thầu Vinaconex tâm sự: Phần việc của tôi bây giờ là hàn vách đứng, chuẩn bị cho công tác đổ bê tông, đổ đất hoàn thiện hai đầu lên xuống cầu.

Theo thiết kế, dầm cầu chính sử dụng dầm bê tông cốt thép dự ứng lực liên tục được thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng, cường độ bê tông fc=40Mpa, mặt cắt ngang dầm dạng hộp, thành xiên 5:1 dày 50cm, chiều cao dầm thay đổi từ H=2,4m - 5,4m.

Những công nhân đang đổ từng mẻ bê tông tươi vào khuôn làm lan can cầu

Để làm được lan can cầu, những người thợ sẽ dùng khuôn thép, quét dầu trơn để tránh khi ghép đổ bê tông dính vào gây khó khăn sau này cho việc tháo dỡ

Kể cả những đoạn ống PC được đưa vào phía trong lòng lan can với mục đích kéo dây điện làm đèn cao áp trên cầu

Và đây là điểm chờ lắp cột đèn điện cao áp ở ngoài thành lan can cầu Núi Đọ

Chiều dài nhịp đúc hẫng L=55+90+55=200m. Đối với dầm cầu dẫn sử dụng dầm bê tông cốt thép dự ứng lực Super T lắp ghép L=38,2m, chiều cao dầm H=1,75m. Mặt cắt ngang cầu là 23,5m, có 4 làn xe chạy và có dải phân cách và dải an toàn.

Trụ cầu chính đổ bê tông cốt thép tại chỗ, đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi D1500; Trụ cầu dẫn, mố cầu cũng được đổ bê tông cốt thép tại chỗ, đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi D1200.

Ông Dương Viết Roãn - Giám đốc Ban QLDA Thăng Long (đứng thứ 2 từ trái qua phải) đang kiểm tra tiến độ thực hiện dự án

Từ thời điểm dự án được khởi công và đến nay bằng các biện pháp đẩy nhanh tiến độ như tăng ca, tăng giờ làm việc, cán bộ kỹ sư, công nhân thi công xuyên ngày nghỉ lễ, điều chỉnh tiến độ, tăng thêm thiết bị, máy móc và không ngừng cải tiến kỹ thuật công nghệ thi công.

Công tác dọn dẹp vệ sinh trên mặt cầu cũng được triển khai sau khi thi công xong phần lan can.

Được biết, gói thầu XL14 có tổng giá trị xây lắp là 2.286 tỷ đồng được khởi công ngày 8/1/2021. Gói thầu có chiều dài phân đoạn 19,49km đi qua 5 huyện, thành phố của tỉnh Thanh Hóa gồm: huyện Thiệu Hóa, huyện Đông Sơn, huyện Triệu Sơn, huyện Nông Cống, thành phố Thanh Hóa.

Điểm cuối gói thầu khớp nối với điểm đầu dự án thành phần QL45 - Nghi Sơn thuộc địa phận xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Trên tuyến chính có 5 cầu: Cầu Núi Đọ; Cầu Kênh Nhà Lê; Cầu Kênh Bắc; Cầu Đồng Tiến; Cầu Đông Thanh.​​

