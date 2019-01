Diễn biến mới nhất vụ xe container tông hàng loạt xe máy khi dừng đèn đỏ

Thứ Năm, ngày 03/01/2019 14:15 PM (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế xe container gây tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong, 18 người bị thương.

Tài xế PhạmThành Hiếu người điều khiển xe container xảy ra tai nạn thảm khốc

Chiều 3/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ. Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, người phát ngôn Công an tỉnh Long An xác nhận thông tin trên.

Ngoài ra, công an đang tạm giữ hình sự Phạm Thành Hiếu (32 tuổi), người điều khiển xe container “lùa” 21 xe máy đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) vào chiều 2/1 khiến 4 người tử vong, 18 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người tử vong,18 người bị thương

Sau 7 giờ điều khiển xe container gây ra tai nạn thảm khốc, khuya 2/1 tài xế Hiếu đến công an trình diện. Hiếu sau đó được công an đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An làm các xét nghiệm.

“Hiếu dương tính với ma túy. Ngoài ra đối tượng khai có uống rượu bia ở nhà người quen rồi mới điều khiển xe container chở hàng về TP.HCM, khi qua khu vực trên thì xảy ra tai nạn”, ông Sáng thông tin.

Trước đó chiều 2/1, Hiếu điều khiển xe container lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Tiền Giang đi TP.HCM. Khi đến ngã Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) thì tông vào 21 xe máy đang dừng đèn đỏ. Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người tử vong.