Đi lễ đầu năm, cô gái rơi ví có tài sản trị giá 80 triệu đồng

Thứ Ba, ngày 16/02/2021 21:30 PM (GMT+7)

Đi thắp hương tại khu đền thờ Hoàng Đế Quang Trung vào dịp đầu năm, cô gái trẻ đánh rơi một ví da bên trong có nhiều vàng, tiền trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Ngày 16-2 (tức mùng 5 Tết), Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An), cho biết đơn vị vừa trao trả nhiều tài sản giá trị cho chị Nguyễn Thị N. (SN 1996), trú khối 9, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Đội CSGT-TT Công an TP Vinh trao số tài sản cho chị Nguyễn Thị N. - Ảnh: T. Vinh

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực lối vào khu đền thờ Hoàng Đế Quang Trung, phường Trung Đô, TP Vinh, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự (Công an TP Vinh) phát hiện một 1 ví da rơi giữa đường.

Qua kiểm tra, bên trong ví có chứa một số giấy tờ tùy thân và tài sản gồm 1 dây chuyền vàng 11 chỉ, 1 lắc tay 5 chỉ vàng tây và 2,3 triệu đồng tiền mặt (tổng giá trị ước tính khoảng 80 triệu đồng). Ngay sau khi nhặt được chiếc ví da, tổ công tác đã tiến hành xác minh, liên hệ với chị N. để trao trả số tài sản.

Theo tin từ chị N., vào tối 15-2 (mùng 4 Tết), chị có đi thắp hương tại đền thờ Hoàng Đế Quang Trung. Trên đường đi, chị đã đánh rơi chiếc ví có nhiều tài sản trên.

