Đêm nay (28/11), sương muối khả năng phủ trắng đỉnh Fansipan

Chủ Nhật, ngày 28/11/2021 19:52 PM (GMT+7)

Không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai khiến ban ngày có nắng, ban đêm trời quang mây, bức xạ mặt đất lớn nên nguy cơ cao xảy ra sương muối tại đỉnh Fansipan.

Sương muối khả năng xuất hiện trên đỉnh núi Fansipan. Ảnh minh họa.

Theo ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai, ngày 28/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Lào Cai. Không khí lạnh khô nên ban ngày thời tiết có nắng ấm, tuy nhiên, ban đêm bầu trời ít mây, bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ giảm sâu hơn. Vùng núi tiết trời rét buốt vào đêm và sáng sớm.

Hôm nay (28/11), nhiệt độ thấp nhất quan trắc được ở một số nơi ở Lào Cai như sau: Thành phố Lào Cai nhiệt độ 15,2 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 14,3 độ C; thị trấn Bắc Hà 8,9 độ C; Sa Pa xuống thấp nhất còn 8,5 độ C.

Dự báo đêm 28, rạng sáng 29/11, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan (Sa Pa) – nơi có độ cao 3.143m so với mực nước biển có thể xuống dưới 0 độ C, nguy cơ cao xảy ra sương muối phủ trắng.

Sương muối hay còn gọi là sương giá, là hiện tượng hơi nước đóng băng thành các hạt nhỏ và trắng như muối ngay trên mặt đất, bề mặt cây cỏ hoặc các vật thể khác khi không khí trên đó ẩm và lạnh.

Sương muối chỉ có màu trắng giống như tinh thể muối chứ nó thật không có vị mặn. Điều kiện hình thành sương muối là nhiệt độ phải xuống dưới 0 độ C.

