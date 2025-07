Thái Lan giải thích vai trò của ông Thaksin trong đàm phán thuế quan với Mỹ

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. (Ảnh: The Nation)

Ông Phumtham cho biết cựu Thủ tướng Thaksin được mời tham gia vì ông là một trong những người vận động hành lang giàu kỹ năng và có mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng tạm quyền Phumtham Wechayachai đưa ra lời giải thích sau khi có khiếu nại của nhà hoạt động Ruangkrai Leekitwattana, người cho rằng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira vi phạm tiêu chuẩn đạo đức khi cho phép người ngoài tham dự cuộc họp chính thức.

Ông Ruangkrai kiến nghị Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) điều tra Bộ trưởng Pichai với cáo buộc vi phạm đạo đức liên quan đến sự hiện diện của ông Thaksin.

Thủ tướng tạm quyền Phumtham giải thích rằng ông Thaksin đã được mời tham gia đoàn đàm phán của Thái Lan trong tiến trình đàm phán với Chính phủ Mỹ về thuế quan, diễn ra hôm 11/7.

"Một số ý tưởng của ông ấy rất hữu ích. Ông Thaksin từng là một doanh nhân và ông ấy thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump", ông Phumtham nói.

Ông Phumtham cho rằng chính phủ nên cởi mở tiếp thu ý kiến đóng góp từ nhiều cá nhân, đặc biệt nếu điều đó có lợi cho đất nước, và không ai nên chỉ trích việc mời ông Thaksin tham gia vào quá trình bàn bạc.

Ông Phumtham cũng phủ nhận cáo buộc cho rằng ông Thaksin đang cố gắng kiểm soát hoặc can thiệp vào công việc của chính phủ. Thay vào đó, ông khẳng định việc tham vấn ông Thaksin là do chuyên môn của ông.

Khi được hỏi liệu chính phủ có bổ nhiệm ông Thaksin làm người đàm phán với ông Trump hay không, ông Phumtham cho biết ông Thaksin có thể sử dụng mối quan hệ cá nhân của mình với nhà lãnh đạo Mỹ để mang lại lợi thế cho Thái Lan mà không cần giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào. Ông lưu ý rằng ông Thaksin bị cấm đảm nhiệm chức vụ chính thức.

Ông Phumtham cũng xác nhận Chính phủ Mỹ đã nêu những vấn đề về an ninh như một điều kiện để có thể giảm thuế quan cho hàng hóa Thái Lan, nhưng ông từ chối cho biết cụ thể.

Ông cho biết những vấn đề liên quan đến an ninh được nêu ra từ khi ông còn là bộ trưởng quốc phòng, nhưng không thể tiết lộ thêm do lo ngại về an ninh quốc gia.