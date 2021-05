Đề xuất phạt đến 20 triệu đồng nếu "nói xấu" vợ hoặc chồng trên mạng

Thứ Tư, ngày 26/05/2021 15:00 PM (GMT+7)

Việc vợ hoặc chồng lên Facebook, Zalo… đăng status "nói xấu" nhau có thể bị xử phạt. Đồng thời, phải công khai xin lỗi khi nạn nhân có yêu cầu.

Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành hồ sơ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Hồ sơ dự thảo Nghị định này gồm có dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định.

Tại dự thảo nghị định thay thế Nghị định 167/2013/NĐ-CP đã có nhiều thay đổi trong mức phạt vi phạm liên quan đến đời sống vợ chồng và con.

Hiện hành, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định mức phạt cho hành vi sử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình là từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo Điều 54 dự thảo thì phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.

Như vậy, việc vợ hoặc chồng lên Facebook, Zalo… đăng status "nói xấu" nhau sẽ bị xử phạt theo quy định này. Đồng thời, phải công khai xin lỗi khi nạn nhân có yêu cầu.

Cũng theo Điều 54 dự thảo thì hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Trước đây, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định mức phạt là từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Ngoài ra, dự thảo này quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không cho thành viên gia đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng.

Hiện hành, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định mức phạt cho hành vi này từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng đồng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/de-xuat-phat-den-20-trieu-dong-neu-noi-xau-vo-hoac-chong-tren-mang-a5...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/de-xuat-phat-den-20-trieu-dong-neu-noi-xau-vo-hoac-chong-tren-mang-a515606.html