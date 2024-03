Đề xuất lập Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông

Theo dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Chính phủ đề xuất Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được lập ở trung ương.

Quỹ hình thành từ nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và nguồn khác theo quy định. Mục đích là hỗ trợ nạn nhân và gia đình sau tai nạn giao thông đường bộ. Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ.

Chủ trị xây dựng dự luật, Bộ Công an cho rằng tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản, đa số nạn nhân đang độ tuổi lao động, là nguồn thu nhập chính của gia đình. Việc khắc phục hậu quả tai nạn gây tốn kém chi phí thuốc men, người dân mất phương tiện đi lại, sản xuất, làm tăng gánh nặng cho xã hội.

Lực lượng cứu hộ giải phóng hiện trường sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn hôm 18/2 làm ba mẹ con tử nạn. Ảnh: Võ Thạnh

Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ sẽ tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh để hỗ trợ, khắc phục hậu quả. Với việc xã hội hóa, Quỹ không phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước và Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, giúp giải quyết nhanh chóng, kịp thời thiệt hại.

Thẩm tra dự luật, Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho rằng việc lập Quỹ phù hợp với nhu cầu thực tiễn khi có nhiều tổ chức, cá nhân mong muốn chia sẻ, giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra. Mục đích thành lập quỹ là trợ giúp nạn nhân, gia đình nạn nhân gặp tai nạn, hỗ trợ lực lượng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà không được hưởng lương từ ngân sách.

Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh đã phối hợp với cơ quan soạn thảo nghiên cứu bảo đảm nguyên tắc không được chi trùng với khoản chi của ngân sách nhà nước.

Dự luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu ở kỳ họp 6 cuối năm 2023, dự kiến được xem xét thông qua tại kỳ họp giữa năm nay.

