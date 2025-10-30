Đề xuất chuyển giao đàn hổ 9 con về Vườn thú Hà Nội

Chiều 29-10, ông Lê Xuân Cải, Trưởng phòng Quản lý rừng và Bảo tồn đa dạng sinh học, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã có phương án chuyển giao đàn hổ trái phép tại một cơ sở ở xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa đến nơi nuôi dưỡng, chăm sóc đủ điều kiện sau khi được chuyển giao vô điều kiện.

Đàn hổ nuôi nhốt tại xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa

Theo ông Cải, hiện nay tỉnh Thanh Hóa đang xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Hà Nội để bàn giao cho Vườn thú Hà Nội chăm sóc, nuôi dưỡng. Bởi, đàn ổ này phải xin ý kiến xác lập quyền sử dụng tài sản công. Sau khi có kết quả phản hồi, các bước tiếp theo mới tiến hành thực hiện.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, giữa tháng 9-2025, sau khi nhận được văn bản của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về tăng cường quản lý cơ sở nuôi nhốt hổ trên địa bàn, Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến (chủ cơ sở).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mậu Chiến đã đồng ý chuyển giao vô điều kiện đàn hổ 9 cá thể đã trưởng thành cho các đơn vị, trung tâm có đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định và không yêu cầu bồi hoàn, hỗ trợ.

Theo hồ sơ, năm 2007, ông Nguyễn Mậu Chiến lên xã biên giới Na Mèo thuộc huyện Quan Sơn cũ (nay là xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa) đi mua gỗ về làm nhà thì gặp một số người dân bắt được đàn hổ con từ bên Lào về nên mua lại mang về nhà nuôi. Thời điểm đó, đàn hổ có 15 con, lúc mới đưa về khoảng 3 - 4 kg/con.

Những cá thể hổ này hiện đã trưởng thành, có trọng lượng từ 180 kg đến gần 300 kg

Cuối năm 2008, có 2 con bị bệnh chết, năm 2010 và 2012 thêm 2 con nữa chết nên khi trưởng thành, đàn hổ còn 11 con. Ban đầu, ông Chiến nuôi đàn hổ này trong khu dân cư, tuy nhiên đàn hổ ngày một lớn đã gây ô nhiễm môi trường và đe dọa tính mạng người dân nên năm 2010, ông Chiến đã di chuyển trang trại ra cồn Tàu Voi (xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân cũ), nay là xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2012, trại nuôi hổ của gia đình ông Chiến được cấp giấy chứng nhận trại nuôi với thời hạn 5 năm và đã hết hạn vào năm 2017. Kể từ đó tới nay, đàn hổ trên không được cấp phép trở lại.

Tháng 12-2023 và ngày 12-9-2024, hai con hổ trưởng thành cũng lần lượt chết tại trang trại này (có trọng lượng gần 400 kg/2 con). Nguyên nhân được xác định do bị viêm phổi và chết do nhiễm trùng vết thương từ đánh nhau.

Đến thời điểm này, trang trại hiện còn 9 con hổ, trong đó có 3 cá thể cái, 6 cá thể đực, trọng lượng trung bình khoảng 180 kg, con to nhất gần 300 kg.