TP.HCM giai đoạn “bình thường mới”: Bên trong chợ Bến Thành có gì?

Từ ngày 3/10, chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM) mở cửa trở lại sau hơn 3 tháng ngưng hoạt động vì dịch COVID-19. Trước khi dịch bệnh bùng phát, trung bình mỗi ngày chợ đón hơn 15.000 lượt người đến mua bán, tham quan. Đây là một trong những điểm đến không thể bỏ qua với khách nước ngoài trong chuyến đi tới TP.HCM.

Chợ Bến Thành rộng 13.000m2, có bốn khu vực với 11 ngành hàng. Ban quản lý chợ cho biết, chợ có 1.442 gian hàng, hiện có 150 gian đăng ký hoạt động lại. Sau 3 ngày hoạt động, có 70 gian hàng bán lại, chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm như rau củ, thịt, đồ ăn mang về…

Để đảm bảo an toàn, tiểu thương phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin, lấy mẫu xét nghiệm. Khách vào chợ phải khai báo y tế, khử khuẩn, đo thân nhiệt, kiểm tra chứng nhận ít nhất đã tiêm 1 mũi vắc xin. Chợ mở cho khách vào một lối và đi ra bằng một lối khác để tránh tính trạng ùn ứ.

Ghi nhận ngày 6/10, khu vực bán rau củ, thịt tập trung nhiều gian hàng hoạt động nhất của khu chợ. Có nhiều khách ghé mua các loại thực phẩm thiết yếu hằng ngày.

Các gian hàng lắp vách ngăn và căng dây dài gần 100m nhằm giữ khoảng cách giữa người bán và người mua.

Việc giao dịch mua bán diễn ra khá thận trọng, chủ và khách giữ khoảng cách an toàn. “Trong chợ lắp vách ngăn, thực hiện nhiều biện pháp an toàn nhằm phòng dịch nên vào chợ tôi cảm thấy an tâm hơn. Mong chợ được hoạt động nhộn nhịp trở lại khi thành phố kiểm soát hoàn toàn được dịch bệnh”, ông Nguyễn Thông, một khách đi chợ chia sẻ.

Mồi lần có khách mua hàng, nhiều tiểu thương hướng dẫn người mua bỏ tiền vào rổ, phun xịt khử khuẩn sau đó mới nhận tiền.

Ban quản lý chợ cho biết, mỗi ngày có khoảng 200 khách tới mua hàng, chủ yếu là người dân quanh khu vực và shipper mua chuyển đồ bán mang đi.

Khu ăn uống có hàng chục tiểu thương mở bán lại nhưng đều phải bán mang về, họ chuyển đồ ăn cho shipper mang đi.

Chị Liên, chủ gian hàng ăn uống mở bán trong chợ cho biết, khách hàng ngoài bán mang đi, đôi khi khách là các tiểu thương trong chợ. Dù giá nguyên liệu cao nhưng chị vẫn không tăng giá bán nên cũng chưa có lời.

Chợ Bến Thành hiện vẫn còn hơn 1.000 gian hàng chưa mở cửa trở lại, chủ yếu là các quầy hàng bán đồ lưu niệm, thời trang… là những mặt chủ yếu phục vụ du khách tham quan, mua sắm.

Nguồn: http://danviet.vn/tphcm-giai-doan-binh-thuong-moi-ben-trong-cho-ben-thanh-co-gi-5020216102011994.htmNguồn: http://danviet.vn/tphcm-giai-doan-binh-thuong-moi-ben-trong-cho-ben-thanh-co-gi-5020216102011994.htm