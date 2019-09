Đầu tuần, miền Bắc nắng oi, miền Nam vẫn mưa lụt

Thứ Hai, ngày 16/09/2019 07:30 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng 2 ngày đầu tuần từ 16-17/9, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Tuy nhiên, từ khoảng đêm 17/9 trở đi, trời bắt đầu chuyển mưa rào và dông rải rác.

Các tỉnh Trung Bộ, thời tiết khá tương đồng với miền Bắc.

Trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên sẽ tiếp tục mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều tối và tối.

Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.