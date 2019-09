Nam Bộ mưa to, gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Thứ Bảy, ngày 14/09/2019 12:14 PM (GMT+7)

Ở khu vực các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đang có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, khả năng kéo dài đến ngày 16/9.

Từ chiều và đêm 13/9, TP.HCM và nhiều nơi ở Nam Bộ đã có mưa rất to và kéo dài.

Theo bản tin phát lúc 9h30 sáng 14/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong 12 giờ qua, tại các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Hiện, mực nước các sông ở Ninh Thuận, Bình Thuận đang lên chậm, các sông khác ở Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có dao động nhỏ.

Nam Bộ đang mưa, có nơi mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Nam Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, hiện nay ở khu vực các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa trong 12h qua tính từ 19h ngày 13/9 đến 7h ngày 14/9) như: Cát Tiên (Lâm Đồng) 74mm, Long Khánh (Đồng Nai) 61mm, Biên Hòa (Đồng Nai) 64mm, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 76mm, Đồng Phú (Bình Phước) 51mm.

Ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc Tây Nguyên và Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm/24 giờ, có nơi đạt 80mm/24 giờ; khu vực Nam Tây Nguyên, Nam Bộ và các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ.

Cũng trong ngày và đêm nay, trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) sẽ có gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao từ 2 - 3 m, biển động.

Đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài đến ngày 16/9 với trọng tâm mưa ở khu vực Nam Tây Nguyên, Nam Bộ và tỉnh Bình Thuận.

Cảnh báo lũ quét

Theo thông tin dự báo, từ nay đến ngày 16/9, trên các sông ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên thượng lưu các sông từ 3 - 5m, hạ lưu từ 1 - 2m.

Mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Ninh Thuận, Bình Thuận, các sông ở Đắk Nông, Lâm Đồng có khả năng lên mức báo động (BĐ) 1 - BĐ2; hạ lưu các sông ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk lên mức BĐ1.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng trên địa bàn các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Do đó, người dân cần chú ý theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin nhanh.