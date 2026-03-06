Danh tính người phụ nữ ở Đắk Lắk dùng gậy bóng chày đập phá nhiều ô tô đậu ven đường tỉnh Quảng Trị

Ngày 6/3, tin từ Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự người phụ nữ đập phá ô tô đậu ven đường Trần Phú; đồng thời củng cố hồ sơ chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra làm rõ.

Nhận tin báo của người dân, Công an phường Nam Đông Hà đã kịp thời có mặt để khống chế người phụ nữ đập phá ô tô đậu ven đường, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương. Ảnh: Ngọc Vũ

Trước đó, lúc 13h20 ngày 4/3, Công an phường Nam Đông Hà tiếp nhận tin báo của người dân về việc có một người phụ nữ dùng gậy bóng chày đập phá ô tô biển kiểm soát 74A-384xx của anh V.Đ.Q (SN 1985, trú khu phố 1, phường Nam Đông Hà), làm hư hỏng đèn xe và các bộ phận khác của ô tô.

Nhận được tin báo, tổ công tác của Công an phường Nam Đông Hà nhanh chóng đến hiện trường cùng người dân khống chế người phụ nữ này.

Quá trình điều tra Công an phường Nam Đông Hà xác định, người phụ nữ dùng gậy bóng chày đập phá ô tô của anh Q tên là H’Kô Ra K (32 tuổi, trú ở Buôn Ea Mdhar 1B, xã Ea Nuôi, tỉnh Đắk Lắk).

Người phụ nữ đã đập phá ô tô đậu ven đường của người dân gây hư hỏng. Ảnh: Ngọc Vũ.

​Vào cùng ngày, người phụ nữ này đã đập phá thêm 2 ô tô khác đậu ven đường Trần Phú, phường Nam Đông Hà. Chủ 2 xe ô tô bị đập phá là anh L.B.K (30 tuổi, trú xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) và chị V.T.Q.T (45 tuổi, trú khu phố 1, phường Nam Đông Hà).

Chị V.T.Q.T cho biết, khi thấy cảnh tượng người phụ nữ đập phá xe ô tô, chị rất lo lắng. Rất may, sau khi nhận tin báo, Công an phường Nam Đông Hà đã nhanh chóng có mặt, khống chế người phụ nữ, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương.