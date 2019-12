Đăng tin người ăn xin bôi đen mặt về đến Tiền Giang, thanh niên bị công an mời việc

Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 21:50 PM (GMT+7)

Nam thanh niên ở Tiền Giang đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook về nhóm người ăn xin bôi đen xuất hiện trên địa bàn vừa bị công an mời làm việc.

Hình ảnh Thanh đăng tải lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Chiều ngày 6/12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang xác minh, xử lý đối tượng đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook về nhóm người ăn xin bôi đen xuất hiện trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Bước đầu, công an xác định được đối tượng đăng tải thông tin trên là Lâm Minh Thanh (ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành). Làm việc với cơ quan công an, Thanh thừa nhận hình ảnh trên là do bản thân bắt gặp trên mạng và tải về đăng lại. Thanh khẳng định không gặp người được mô tả trong bài viết và thừa nhận hành vi đăng tải nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận xã hội với mục đích thu hút lượt xem, tương tác trên trang facebook cá nhân. Hiện Thanh đã gỡ bỏ bài viết trên xuống.

Công an tỉnh Tiền Giang cũng khẳng định trên địa bàn không có xuất hiện nhóm đối tượng như thông tin Thanh đăng tải, đây là thông tin sai sự thật.

Trước đó, ngày 4/12, trên trang facebook cá nhân của Thanh đã đăng tải hình ảnh kèm theo bình luận “hình ảnh này mình mới gặp mọi người ơi trên đường đi làm về… sợ quá…. Nó kêu lại mà chạy luôn, nghĩ mà nổi da gà….. mình vừa gặp đồng môn nó. Hai thằng ăn mặc như vậy. Đi từ ngã tư Lương Phú xuống Bến Chùa…”

Với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của Thanh, cơ quan chức Tiền Giang đang củng cố hồ sơ xử lý Thanh. Theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 174/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện quy định hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng (đối với cá nhân).

