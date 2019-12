Đánh vợ hờ sau khi được nhắc đi ngủ, người đàn ông bị đâm chết

Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 15:56 PM (GMT+7)

Thấy anh Voòng đánh chị Hường, con trai riêng của chị Hường đã ra tay bảo vệ mẹ khiến xô xát xảy ra.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc (Ảnh: CA Bắc Kạn).

Ngày 6/12, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đơn vị đang điều tra, làm rũ một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP.Bắc Kạn.

Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, đêm 3/12, rạng sáng 4/12, tại tổ Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn xảy ra 1 vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Tuy không đăng ký kết hôn nhưng chị Nguyễn Thị Hường (40 tuổi trú tại tổ Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng) và anh Hoàng Văn Voòng (47 tuổi, trú tại thôn Bản Làn, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) lại chung sống với nhau như vợ chồng. Cùng chung sống với chị Hường, anh Voòng còn có anh Hà Hải Tính (18 tuổi, là con riêng của chị Hường) với người chồng cũ (đã chết) và ông Hà Văn Nhật là bố đẻ chồng cũ của chị Hường.

Trở về nhà khi đã có hơi men, Voòng được Tính và chị Hường nhắc nhở đi ngủ, nhưng Voòng lại hành hung chị Hường khiến Tính bức xúc và ra tay bảo vệ mẹ. Được hàng xóm can ngăn, Tính đã ra khỏi nhà để tránh xung đột. Tuy nhiên, người bố "hờ" vẫn tiếp tục đập phá, thậm chí là ném cả bàn thờ của gia đình ra ngoài. Mẹ con chị Hường phải nhờ đến lực lượng công an vào can thiệp.

Sau khi lực lượng công an ra về, Voòng vẫn cố tình gây sự, vào bếp lấy hai con dao phá cửa rồi lao vào chém chị Hường, Tính thấy vậy đã lấy con dao bấm chuẩn bị sẵn lao vào hỗn chiến với Voòng.

Hậu quả khiến Voòng bị Tính đâm nhiều nhát vào lưng dẫn đến tử vong, Tính và một người hàng xóm bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

