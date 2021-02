Đang lấy mẫu xét nghiệm 1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ Bảy, ngày 06/02/2021 23:06 PM (GMT+7)

Ngay lúc này, cơ quan y tế đang lấy mẫu xét nghiệm 1.000 người làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Tối 6/2, cơ quan y tế đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 1.000 nhân viên làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất. Khu vực lấy mẫu là sân bay quốc tế.

Theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, tất cả F1, F2 và toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất phải lấy mẫu ngay trong đêm nay (6/2), xét nghiệm mẫu đơn, không gộp mẫu.

Tất cả các trường hợp lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đều mang khẩu trang.

Trong cuộc hop chiều 6/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đề nghị Cảng hàng không Tân Sơn Nhất lập ngay danh sách 1.000 nhân viên chưa xét nghiệm, ai chưa đến yêu cầu xét nghiệm ngay.

Hiện việc lấy mẫu đang được cơ quan y tế triển khai.

Ghi nhận lúc 22h, có hàng trăm nhân viên làm việc tại sân bay xếp hàng dài để chờ lấy mẫu.

Do lượng người lấy mẫu rất đông nên ngành y tế phải dùng loa để đọc tên.

Có tất cả 6 bàn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Ngành y tế đang lấy mẫu khẩn trương, mọi thao tác lấy mẫu đều được nhân viên y tế làm cẩn thận, tỉ mỉ.

Công an Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, tiếp viên hàng không các hãng, an ninh sân bay… đều được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Nhiều nhân viên làm việc tại sân bay cho biết sau khi có thông tin về một nhân viên làm việc ở đây nhiễm COVID-19 nên khá lo lắng, mong được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm sớm để bản thân và gia đình an tâm.

Các nhân viên làm việc ở sân bay được lấy mẫu xét nghiệm vào tối 6/2.

Trước đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm tầm soát toàn bộ nhân viên làm việc tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ ngày 30/1/2021, đến trưa ngày 5/2, đã lấy được 5.900 mẫu xét nghiệm trên tổng số mẫu dự kiến của nhân viên sân bay là 7.000. Tối ngày 5/2, kết quả ghi nhận 5.899 mẫu âm tính và 1 mẫu nghi nhiễm.

Đến chiều tối 6/2, Bộ Y tế công bố 4 ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng. Trong đó có bệnh nhân 1979 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (cư ngụ tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). HCDC cho biết đã truy vết, khoanh vùng 47 trường hợp tiếp xúc tiếp xúc với BN1979, hiện đã chuyển cách ly và đang đợi kết quả xét nghiệm.

Theo đánh giá sơ bộ ban đầu của HCDC, bệnh nhân 1979 được phát hiện nhờ hoạt động xét nghiệm tầm soát tại sân bay. Đây là nhân viên làm việc tại vị trí không tiếp xúc với hành khách, cũng đã nghỉ làm trong những ngày gần đây nên đã giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong sân bay.

Đến khuya 6/2 việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 vẫn đang được ngành y tế triển khai.

