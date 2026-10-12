Dàn dựng TNGT giả, nam sinh quay video đăng lên mạng để giải trí

Ngày 12/10, thông tin từ Công an xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị vừa tiến hành làm việc với nam sinh T.A.T (SN 2010, trú tại xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) về hành vi đăng tải video dàn dựng hiện trường giả tai nạn giao thông trên mạng xã hội.

Theo nội dung làm việc, khoảng đầu tháng 9/2026, nam sinh sử dụng điện thoại cá nhân quay cảnh một chiếc xe điện đổ, bên trên có người nằm đắp chăn và lồng ghép âm nhạc rồi đăng lên mạng xã hội. Sự việc được ghi hình tại tuyến đường trong khu đô thị Diêm Điền Riverside (thôn Mai Diêm, xã Thái Thụy).

Nam sinh dàn dựng cảnh tai nạn giao thông rồi quay video đăng lên mạng xã hội. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, nam sinh khai nhận, hành vi này xuất phát từ mục đích giải trí cá nhân, không bị ai xúi giục hay ép buộc.

Sau khi được cán bộ Công an xã Thái Thụy giải thích, T.A.T đã nhận thức rõ việc đăng tải nội dung gây hiểu nhầm có thể làm hoang mang dư luận. Cùng với đó nam sinh đã tự nguyện gỡ bỏ video và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, một video đăng tải sẽ lan truyền đến nhiều người. Những hình ảnh dàn dựng giống sự việc có thật, đặc biệt là tai nạn giao thông có thể khiến người xem hoang mang, thậm chí chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng ảnh hưởng đến cộng đồng.

Công an xã Thái Thụy làm việc với nam sinh T.A.T. Ảnh: Cơ quan Công an.

Công an xã Thái Thụy khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cáo ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Không đăng tải, chia sẻ những nội dung dễ gây hiểu nhầm hoặc làm sai lệch bản chất sự việc, tạo hệ lụy xấu trong cộng đồng.

Khi tiếp nhận thông tin, mọi người cần bình tĩnh kiểm chứng từ các nguồn đáng tin cậy và tránh lan truyền những nội dung chưa được xác thực. Gia đình và nhà trường cần tăng cường hướng dẫn các em sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh tránh gây ra hậu quả ngoài mong muốn.