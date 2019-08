Dân cung cấp hình ảnh phạt nguội bị “làm khó”

Gần 1 tuần, chỉ có... 1 người dân cung cấp Trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Tham mưu PC08 Công an TP HCM cho biết, tính từ ngày 1 đến sáng 6/8, chỉ duy nhất 1 người dân đến cung cấp thông tin (chính là trường hợp PV Báo Giao thông trong sáng 5/8). Lý giải về việc yêu cầu người dân phải trực tiếp đến cung cấp tại Phòng CSGT, Trung tá Bình cho biết, điều này nhằm tránh các trường hợp thắc mắc khiếu kiện, khiếu nại sau này của người vi phạm. Khi cần thiết, PC08 sẽ mời người cung cấp lên để chứng kiến. Còn nếu triển khai việc tiếp nhận qua mạng xã hội, khi có phát sinh tình huống, nếu người cung cấp tắt, đóng trang cá nhân, từ chối, né tránh việc làm chứng thì lực lượng chức năng sẽ không đủ yếu tố xác minh, đấu tranh, thuyết phục người vi phạm chấp hành các hình thức xử phạt được… Cũng theo Trung tá Bình, việc PV phản ánh thiết bị chưa đồng bộ, PC08 sẽ cho kiểm tra lại và cài đặt hệ thống phần mềm đa dạng hơn để nhận được hình ảnh và clip người dân cung cấp. Tuy nhiên, hình ảnh và clip các phương tiện vi phạm phải hội đủ các yếu tố như sau mới xử lý được người vị phạm: Phải thể hiện rõ thời gian và địa điểm ghi hình; Phương tiện phải rõ biển số và nếu được rõ người điều khiển phương tiện vi phạm càng tốt… V.Phú Hà Nội: Công an tiếp nhận xử lý hình ảnh vi phạm giao thông qua fanpage Fanpage chính thức của CATP Hà Nội có địa chỉ: www.facebook.com/CongAnThuDo Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại uý Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, ngoài việc xử phạt vi phạm qua hình ảnh từ hệ thống camera giám sát trong thành phố, Phòng CSGT Hà Nội vẫn đang tiếp nhận thông tin, hình ảnh mà người dân quay chụp được và gửi đến, từ đó xác minh, xử lý theo quy định. Theo đó, ngoài đường dây nóng tiếp nhận thông tin 24/24h, hiện nay Cổng Thông tin điện tử Công an TP Hà Nội và trang fanpage trên Facebook cũng tiếp nhận mọi thông tin, hình ảnh về vi phạm giao thông mà người dân quay, chụp rồi gửi tới. Từ những hình ảnh, video vi phạm giao thông của người dân, Công an TP Hà Nội sẽ tiến hành phân loại những vi phạm, sau đó chuyển về Phòng CSGT để xác minh, làm căn cứ xử lý. Theo quy trình, căn cứ vào thông tin của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT sẽ tiến hành tra cứu biển số, xác minh chủ phương tiện, sau đó mời chủ phương tiện lên làm việc. Khi đó, CSGT sẽ cho chủ phương tiện xem lại hình ảnh vi phạm, đồng thời tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử lý tương ứng với hành vi vi phạm. “Gần 2 tháng nay, Cổng Thông tin điện tử Công an TP Hà Nội và trang fanpage nhận được rất nhiều phản ánh vi phạm giao thông, vi phạm an ninh trật tự. Những đóng góp này của người dân vào công tác đảm bảo TTATGT là rất hiệu quả. Trang fanpage điện tử Công an TP Hà Nội có cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 để tiếp nhận thông tin, đồng thời xử lý theo yêu cầu của người dân”, Đại uý Hoàng nhìn nhận. Đại uý Hoàng cho biết thêm, tại các đội, trạm CSGT trên địa bàn, người dân quay, chụp được hình ảnh vi phạm có thể chuyển cho lực lượng CSGT địa bàn để xử lý theo qui định. Khi tiếp nhận thông tin hình ảnh, video này, các đội, trạm CSGT trên địa bàn sẽ tiếp nhận như một tin báo và có trách nhiệm xác minh, nếu đủ căn cứ sẽ tiến hành xử lý. Văn Huế