Đại dự án đường ven biển 2.400 tỉ đồng giờ ra sao?

Dự án tuyến đường ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An nối xã Hải Dương với phường Thuận An (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) giai đoạn 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên – Huế làm chủ đầu tư.

Công trình có tổng mức đầu tư 2.400 tỉ đồng, được khởi công xây dựng vào ngày 26-3-2022, thực hiện với thời gian 3 năm. Quy mô tuyến dài gần 8 km, trong đó phần cầu dài khoảng 2,36km, mặt cắt ngang tuyến 26m, bề rộng 20m.

Các trụ cầu ở phía Thuận An

Đến nay, liên danh nhà thầu Công ty CP Xây dựng Tân Nam - Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương - Công ty 479 Hòa Bình, đang tận dụng thời tiết thuận lợi để khẩn trương thi công cho kịp tiến độ.

Tại công trường, cây cầu vượt cửa biển đang dần lộ rõ "hình hài". Hiện nhà thầu đã hoàn thành cọc khoan nhồi các trụ cầu, thi công thân trụ, lao dầm… Nơi đây trở thành đại công trường nhộn nhịp khi tập trung hơn 300 công nhân cùng phương tiện máy móc thi công.

Thi công những trụ nằm giữa cửa biển

Theo thiết kế, dự án này có đến 50 trụ, trong đó có 2 mố cầu. Đến nay, chỉ còn trụ T1 đến T5 ở xã Hải Dương do chưa có đường công vụ nên sắp khởi công, còn các trụ khác đang được liên danh các nhà thầu triển khai đáp ứng tiến độ.

Theo đánh giá, việc thi công trụ T26 và T27 nằm giữa cửa biển Thuận An (mỗi trụ nằm cách nhau khoảng 218m), độ cao đảm bảo khổ thông thuyền 39m để tàu trọng tải hơn 5.000 tấn ra vào, là khó khăn nhất.

Trụ cầu nằm ở xã Hải Dương

Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, đến nay đã hoàn thành hơn 50% kế hoạch. Dự kiến 2 trụ này sẽ hoàn thành thân trụ vào tháng 9, cuối năm hoàn thành khối K0. Vào tháng 10-2024 sẽ hợp long cầu, hoàn thiện mặt cầu, bờ bò, lan can, khe co giãn các nhịp còn lại (trừ nhịp chính) để thông xe kỹ thuật.

Đến nay, dự án đã nghiệm thu thanh toán cho 3 nhà thầu với số tiền trên 725 tỉ đồng, giá trị giải ngân đã đạt 961,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án đang vướng công tác giải phóng mặt bằng với hàng trăm hộ dân, mồ mả chưa được đền bù, di dời.

Một trong những trụ chính nằm giữa cửa biển đang được thi công

Mục tiêu của dự án đường ven biển là hình thành tuyến đường du lịch ven biển đi dọc bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế; trong đó, vị trí xây dựng tuyến đi vào gần bờ biển hơn (cách bờ biển không quá 1km, cục bộ không đi xa biển quá 2km) nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hình thành các đô thị ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của địa phương. Đồng thời, kết nối thông suốt với tuyến đường bộ ven biển quốc gia đã quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải theo hướng Bắc - Nam và tăng tính kết nối đến các cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm ven biển miền Trung.

Công trình cầu qua cửa Thuận An

Nhiều đoạn đã được lao dầm.

Hối hả thi công

Những trụ cầu nằm ở giữa cửa biển

Công trình đang được đẩy nhanh tiến độ.

Vị trí đúc cọc.

Hầu hết các trụ cầu đã được thi công xong phần thân.

Những trụ cầu phía xã Hải Dương

Thi công trụ.

