"Hải âu khổng lồ tung cánh" trên cây cầu cửa ngõ TP Vũng Tàu

Cầu Cỏ May bắc qua sông Cỏ May, nằm trên quốc lộ 51, cửa ngõ chính vào TP Vũng Tàu. Cầu có chiều dài 258m, rộng 30m, gồm 2 làn đường ngược chiều được ngăn cách bởi lan can và hai ống dẫn nước ngọt.

Để tạo điểm nhấn kiến trúc tiêu biểu cho vị trí kết nối giữa hai thành phố Vũng Tàu và Bà Rịa, khai thác tiềm năng du lịch… từ năm 2017, chính quyền địa phương đã thông qua kế hoạch chỉnh trang cầu Cỏ May. Phương án thiết kế “Cánh chim Hải âu” được chọn để thực hiện công trình. Dự án có tổng mức đầu tư gần 115 tỷ đồng, do BQLDA dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư (ảnh phối cảnh). Ảnh: BQLDA

Theo thiết kế, hai bên cầu có hai hệ giàn thép uốn cong tạo thành hình ảnh đôi cánh chim hải âu cách điệu sơn màu đỏ được lắp trên các trụ, mố cầu xây mới.

Hai hệ giàn hai bên được liên kết với nhau bằng 10 giằng ngang kết cấu thép ống màu trắng ở giữa cầu.

Dọc hai bên giàn cánh là hệ thanh treo thép ống. Phần cao nhất giàn thép từ đài móng lên đỉnh giàn là hơn 26m.

Ông Lê Xuân Huân, quản lý công trình chỉnh trang cầu Cỏ May cho biết, công trình thi công khá phức tạp, công đoạn khó khăn nhất là đưa các giá thép lên cao, bắc ngang thành cầu để giằng hai hệ giàn thép với nhau.

Hệ giàn thép hình cánh chim hải âu có chiều dài hơn 300m. Toàn bộ công trình có khối lượng thép gần 2.000 tấn.

Những khối giàn thép nặng từ 10 - 25 tấn đều được vận chuyển tới công trường bằng sà lan, sau đó cẩu từ sà lan lên để lắp ghép với nhau.

Công trình chỉnh trang cầu còn thiết kế hai lối đi bộ hai bên rộng, cao hơn 1m.

Lan can hai bên, giữa cầu hiện hữu đã cũ kỹ cũng sẽ được chỉnh trang lại đồng bộ.

Hệ thống chiếu sáng giao thông hiện hữu được thay bằng trụ đèn có thiết kế cách điệu hình ảnh hoa cỏ may để tạo điểm nhấn độc đáo cho công trình (ảnh phối cảnh). Ảnh: BQLDA

Cầu được lắp thêm đèn pha LED, đổi màu vào ban đêm tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt (ảnh phối cảnh). Ảnh: BQLDA

Đầu cầu phía TP Bà Rịa bố trí hoa viên hai bên đường. Đây cũng là không gian, điểm dừng đỗ xe, là nơi để người dân và khách du lịch ngắm cảnh.

Những ngày giữa tháng 8, hàng chục công nhân đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng của những hạng mục chính.

Nhóm công nhân dùng xe cẩu sơn các mấu nối giữa các kết cấu giàn thép trong điều kiện thời tiết nắng gắt. Những hạng múc như hệ thống điện, đèn LED, chỉnh trang lan can… tiếp tục được thi công trong thời gian tới.

Quá trình thi công, giao thông trên cầu vẫn diễn ra bình thường. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo điểm nhấn cho cửa ngõ TP Vũng Tàu.

