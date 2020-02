Đại dịch virus Corona: Tại sao Việt Nam chưa công bố tình trạng khẩn cấp?

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng Tổ công tác về phòng, chống dịch bệnh Corona Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 31/1/2020 thành lập Tổ công tác về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng Tổ công tác. Các thành viên Tổ công tác gồm: Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tổ công tác có nhiệm vụ cập nhật thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (dịch bệnh nCoV), hằng ngày báo cáo Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các giải pháp, phương án phòng, chống dịch bệnh nCoV. Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công tác. Tổ trưởng Tổ công tác sử dụng đơn vị chuyên môn thuộc Văn phòng Chính phủ giúp việc cho Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ được giao.